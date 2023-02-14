بعد أن خطف كريستيانو رونالدو الأضواء منه .. النصر يراضي عبد الرحمن غريب

"يجب أن نعترف بجهوده" النصر يمنح عبد الرحمن غريب حقه بعد تألقه أمام الوحدة ووقوفه خلف سوبر هاتريك رونالدو

إن كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، هو من تصدر المشهد في مواجهة الوحدة الماضية، لتسجيله سوبر هاتريك، فإن زميله في الفريق عبد الرحمن غريب كان خلف الجزء الأكبر من الرباعية الرائعة.

العالمي حقق الفوز في التاسع من فبراير الجاري أمام الوحدة برباعية نظيفة، سجلها الدون، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، جعلته يحافظ على صدارة جدول الترتيب وقتها.

غريب صنع لرونالدو هدفين من الأربعة التي أحرزها، بخلاف تألقه الكبير في اللقاء بشكل عام، لكن لم يمنحه الجمهور أو ناديه حقه وقتها، في غمار الاحتفال بأول سوبر هاتريك لصاروخ ماديرا بقميص العالمي.

واليوم، حساب النصر، عبر تطبيق "تيك توك"، قرر أن يراضي غريب، إذ نشر مقطعًا لتمريرات اللاعب السحرية في مختلف المباريات، وعلق: "يجب الاعتراف بجهود عبد الرحمن غريب".

يذكر أن غريب – صاحب الـ25 عامًا – شارك في 13 مباراة في الموسم الجاري مع النصر من دوري روشن، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة.