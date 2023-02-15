فتح بابًا للنصر .. سيرخيو راموس يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

يبدو أن المدافع الإسباني يريد أن يقول للأندية إنه منفتح لاستقبال عروض جديدة

بعد أن كان جمهور النصر السعودي يعول على التقارير الصحفية التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن مفاوضات ناديه مع الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أتى اللاعب بأول تصريح حول مستقبله، ليمنح الجماهير أملًا قويًا.

التقارير الصحفية الأجنبية، خاصةً صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت خلال الفترة الماضية أن راموس سينضم للنصر في الميركاتو الصيفي المقبل، ليجتمع شمله بزميله السابق في ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

راموس، الذي دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق الباريسي في يناير الماضي، علق لأول مرة على موقفه من الاستمرار مع فريقه الحالي، إذ قال خلال تصريحاته لـ"RMC Sport": "أعيش اليوم بيومه، الموسم الماضي كان صعبًا للغاية، وحاليًا أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا وذهنيًا، هذا هو الأهم، أنا لا أفكر في المستقبل، في الصيف سنرى ما سيحدث".

بتصريحه هذا لم يؤكد المدافع الإسباني رحيله عن النادي الفرنسي، لكنه كذلك لم يعلن بقائه ولم يلمح لذلك، خاصةً وأنه في مثل هذه المواقف، تفضل غالبية اللاعبين التأكيد على استمرارها مع الفريق، لوضع حد للشائعات، وهو ما لم يفعله راموس، ليفتح بابًا للنصر وكافة الأندية الراغبة في التعاقد معه.

يذكر أن راموس شارك أمس الثلاثاء، في هزيمة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.