أخبار النصر اليوم | رونالدو يساعد ضحايا فيضانات البرازيل .. وتحفيز للانتصار بالديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 17 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 17 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"أبرزهم أهداف الهلال والنصر والاتحاد السابقة" .. 227 لاعبًا متاحين للانتقال إلى السعودية

على الرغم من تبقي شهرين على فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا؛ إلا أن سوق الانتقالات هو الشغل الشاغل للجماهير الرياضية، في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"صدق ياسر القحطاني بوصفكم بالإمعات" .. نجم النصر السابق يهاجم إعلاميي الهلال

في وقت يروج به فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، لفكرة تنظيم العالمي لممر شرفي لغريمه الهلال، يعارض خالد الغامدي؛ النجم الأسبق للنادي نفسه، تلك الفكرة نهائيًا، معتبرًا إياها سقطة في تاريخ من يفعلها. "اقرأ التفاصيل"

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للانتصار بديربي الرياض .. خطوة مفاجئة من إدارة النصر للاعبيها قبل مواجهة الهلال!

يستعد النصر لاستضافة نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في مباراة ديربي الرياض، لتتخذ إدارة العالمي قرارًا مفاجئًا للاعبي الفريق الأصفر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | عن طريق أليكس تيليس .. كريستيانو رونالدو يُساعد ضحايا فيضانات البرازيل

لم يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متفرجًا على ضحايا فيضانات البرازيل، حيث حاول المساعدة على طريقته الخاصة، وبمساعدة زميله بالفريق أليكس تيليس. "اقرأ التفاصيل"

بعد نزال "حلبة النار" .. تايسون فيوري يُنافس كريستيانو رونالدو في السعودية!

يستعد الملاكم العالمي تايسون فيوري لمواجهته المنتظرة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، في نزال "حلبة النار"، ولكن هذا النزال جعل الملاكم الإنجليزي يُنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بالسعودية! "اقرأ التفاصيل"

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