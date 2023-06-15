أخبار النصر اليوم | رفض صفقة باولو ديبالا .. وسر جنون كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ15 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"هذا الأمر يثير جنون وغضب كريستيانو رونالدو في النصر"!

كشف النجم البرازيلي موراتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، كواليس مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر (طالع التفاصيل).

النصر لن يشعر أبدًا بالراحة .. الهلال يزاحم "العالمي" في صفقة المدرب الجديد!

يبدو أن نادي الهلال، لن يترك غريمه النصر، يشعر بالراحة أبدًا في هذا الصيف؛ حيث الصراع على خطف أبرز المدربين والنجوم العالميين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

أولى صفقات النصر؟ .. مواطن كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي

وافق أحد نجوم منتخب البرتغال، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ للانضمام إلى مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

"تعاقد النصر معه دليل على الفشل".. رفض صفقة شبيه ليونيل ميسي

يبحث نادي النصر خلال الوقت الحالي، عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل ضمهم والتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى (طالع التفاصيل).

ظهور خاص للأهلي والنصر.. من الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم؟

يهيمن قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ويتنافسان خارج وداخل الملعب؛ آخر مواجهة بينهما كانت على مواقع التواصل الاجتماعي التي يهيمنان عليها في مواجهة كل أندية العالم، مع ظهور خاص للأهلي المصري والنصر السعودي (طالع التفاصيل).

عقد رعاية ضخم في النصر.. وأحمد الغامدي يثير الجدل بتصريحاته

وقع المدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي، مساء اليوم الخميس، عقد رعاية ضخم للفريق الأول لكرة القدم، مقابل مبلغ يُقدر بـ120 مليون ريال.

وأثناء حفل توقيع عقد الرعاية، قال الغامدي: "" النصر أكثر الأندية شهرة وتميزًا في السعودية.. وهو القلب النابض للعاصمة الرياض".

عودة المغضوب عليهم وفشل الهلال .. كوابيس سعودية في صيف 2023

أوشك سوق الانتقالات الصيفي على الانطلاق بشكل رسمي في دوري روشن السعودي، ويتزامن مع هذا الأمر انطلاق انتخابات الأندية، مما يجعل جماهير جميع الأندية تشعر بالقلق بعض الشيء، مما يجعل هناك بعض الكوابيس في انتظارها (طالع التفاصيل).