أخبار النصر اليوم | كواليس حوار رونالدو مع لاعب مانشستر يونايتد .. وتحديد سعر نجم السيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 23 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 23 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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شكك قبل الهلال واشتكى أمام النصر وسب جماهير الاتحاد .. تركي الضبعان "ثائر الطائي في وجه الكبار"!

إن قلنا اسم نادي الطائي قبل مواجهة أي من كبار دوري روشن السعودي فأعلم أن هناك حالة من الجدل والشد والجذب، وأحيانًا يصل الأمر لحد التطاول بين كافة الأطراف. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ (طالع التفاصيل)

"الجميع يسعى لتعطيلنا" .. مالكوم يكشف معاناة الهلال أمام أندية دوري روشن!

كشف البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، عن المعاناة التي وجدها فريقه في مواجهة جميع فرق دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي 2023-24، متحدثًا عن مواجهة النصر الأخيرة. (طالع التفاصيل)

"بديل أوسبينا أو المنقذ من كوارث المعيوف" .. الكشف عن سعر حارس مانشستر سيتي للنصر والاتحاد!

أصبح النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مطلوبًا بقوة لأندية دوري روشن السعودي، وخاصة ناديي النصر والاتحاد اللذين ارتبطا بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ30 عامًا. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو يحسمهما .. الكشف عن صفقتين جديدتين للنصر

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيلعب دورًا إداريًا كبيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع فريقه نادي النصر، من أجل حسم صفقات من العيار الثقيل. (طالع التفاصيل)

"لا حاجة لهما في المنتخب" .. غضب برتغالي ضد روبن نيفيش وأوتافيو بسبب دوري روشن!

على الرغم من تألقهما في دوري روشن السعودي، إلا أن البرتغاليان روبن نيفيش وأوتافيو واجها انتقادات من البرتغال، بعد انضمامها إلى قائمة المنتخب التي ستشارك في يورو 2024. (طالع التفاصيل)

"لا يحق لهم الرفض" .. مسؤول يصدم الشباب ويعلق على استضافة النصر لـ"تتويج الهلال"

أكد المحلل الرياضي أحمد علام، نائب رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري الدرجة الأولى، أنه ليس من حق نادي الشباب، رفض استضافة مراسم تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، على ملعبه، حال قبول إقامة مباراة الطائي. (طالع التفاصيل)

لوضع النقاط على الحروف .. جلسة حاسمة بين النصر و"الاستقطاب" بشأن صفقات الصيف

عقد نادي النصر اجتماعًا مع برنامج الاستقطاب، من أجل التعرف على الميزانية المخصصة له من جانب البرنامج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتحديد الأسماء التي يرغب في الحصول عليها. (طالع التفاصيل)

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"حُكم لاعب التعاون صدر فورًا ومالكوم لم يعاقب" .. رسالة شديدة اللهجة للانضباط وإعلامي يكشف الفارق!

وجه الإعلامي الرياضي هتان النجار، رسالة انتقاد للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن ما وصفه بصدور قرار فوري بمعاقبة أحمد باحسين، لاعب التعاون، على خلفية تصرف اللاعب عقب مباراة الشباب. (طالع التفاصيل)

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