لوضع النقاط على الحروف .. جلسة حاسمة بين النصر و"الاستقطاب" بشأن صفقات الصيف

كاسترو لم يسلم تقريره النهائي بشأن المفاوضات حتى الآن!

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عقد نادي النصر اجتماعًا مع برنامج الاستقطاب، من أجل التعرف على الميزانية المخصصة له من جانب البرنامج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتحديد الأسماء التي يرغب في الحصول عليها.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عدد من أعضاء البرنامج اجتمعوا مع مسؤولي نادي النصر، وأحد مساعدي المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، لمناقشة ملف الانتقالات، وشددوا على ضرورة تفادي النادي لأي أعباء مالية عليه، حال التخلص من أي لاعب أجنبي.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق على التركيز على جودة اللاعب عند البحث عن صفقات جديدة، حيث تم استعراض أيضًا تقييمات للاعبي النصر خلال الموسم الجاري، حيث لم يُسلم كاسترو تقريره النهائي بشأن احتياجاته، وأجل ذلك إلى ما بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومنح كاسترو الضوء الأخضر للتصرف بشأن الثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان المعارين إلى الاتفاق والفيحاء بالترتيب، سواء ببيع عقدهما أو تجديد إعارتهما.

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نادي النصر طلب خلال الاجتماع أيضًا وضع آلية واضحة لقرار التعاقد مع أجنبيين اثنين من مواليد 2003 فيما فوق، إذا أراد الاستفادة من زيادة الأجانب إلى 10 بدلًا من 8، مع بداية الموسم القادم.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية بشأن الصفقات الصيفية، بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال، الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

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