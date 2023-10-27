أخبار النصر اليوم | خطوة تقرب كيفين دي بروينه .. وغياب 5 لاعبين أمام الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ27 من أكتوبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ27 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جوارديولا يمهد لـ"انتقال" كيفين دي بروينه إلى النصر بهذه الخطوة!

ربما يكون "جوهرة" نادي بايرن ميونخ الألماني؛ هو كلمة السر في انتقال النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروينه، إلى النصر السعودي، في الفترة القليلة القادمة (طالع التفاصيل).

ضربة قوية لكاسترو .. النصر يفقد بروزوفيتش و4 نجوم أمام الفيحاء

أصبح من المؤكد غياب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن مباراة فريقه النصر أمام الفيحاء، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حديث يسعد الجماهير .. الكشف عن طلب كريستيانو رونالدو "المهم" من نجوم النصر

تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم، عن "أهداف" الموسم الرياضي الحالي (طالع التفاصيل).

فيديو | طلب غريب إلى تركي آل الشيخ .. شاب أردني يتحدى كريستيانو رونالدو للتوقيع مع النصر

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن شاب أردني يدعى وليد عمر، تحديه للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

فيديو | الفتح ضحية الأب وابنه .. النموذجي يتجرع مرارة أهداف كريستيانو جونيور بنفس طريقة رونالدو

يبدو أن الفتح السعودي سيكون ضحية مفضلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، ونجله كريستيانو جونيور؛ لاعب فريق تحت 13 عامًا في العالمي (طالع التفاصيل).

الأفضل في العالم" .. اعتراف قوي من مدرب ميسي السابق بشأن رونالدو!

على الرغم من ترك البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي القارة الأوروبية، إلا أن المقارنة بينهما مستمرة لاختيار الأفضل من وجهة نظر المدربين والجماهير (طالع التفاصيل).

"كلاسيكو وصيف العرب وبطل دوري يلو" .. سخرية نصراوية من قمة الأهلي والهلال

يترقب الجمهور السعودي القمة الثالثة في دوري روشن هذا الموسم، والتي ستجمع الهلال والأهلي في الرياض مساء غدٍ الجمعة، بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وقمة النصر والأهلي (طالع التفاصيل).

SHAHID