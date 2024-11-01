أخبار النصر اليوم | خاليدو كوليبالي ينسى علاقته بساديو ماني .. وتشبيه العالمي بالأهلي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

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"يرغبان في تشجيع الهلال بدل النصر ولا يتحملان التنمر" .. المريسل يعترف بصراعه مع طفليه!

أثار الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة مثيرة للجدل، حول صراعه مع ابنيه بسبب رغبتهما في تشجيع نادي الهلال، بدلًا من النصر، بسبب هزائم الأصفر الأخيرة في الديربي. "اقرأ التفاصيل"

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رغم هجومهم عليه .. رسالة من كريستيانو رونالدو إلى جماهير النصر قبل ديربي الهلال: "نحن في الملعب!"

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"أول لاعب أجنبي يقوم بهذا الأمر!" .. بادرة رائعة من ساديو ماني على الأراضي السعودية

قام النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ"بادرة رائعة" جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك استكمالًا لأعماله الخيرية المعروفة عنه. "اقرأ التفاصيل"

"وُصف باللقاء الملحمي" .. اجتماع جورجينا مع صديقة نيمار قبل صراع الهلال والنصر في ديربي الرياض

يبدو أن برونا بيانكاردي وجورجينا رودريجيز، صديقتي الساحر البرازيلي نيمار جونيور والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ثنائي الهلال والنصر السعوديين - على التوالي -، قد نجحتا في خطف الأنظار إليهما، قبل إطلاق صافرة بداية ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"أنسى علاقتي مع ساديو ماني بسبب الهلال" .. خاليدو كوليبالي يرشح زميله لـ"الكرة الذهبية" ويكشف حقيقة ندمه على هذا القرار!

اختار النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد زملائه؛ كـ"مرشح قوي" للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، في المستقبل. "اقرأ التفاصيل"

"هذا تقزيم للنصر أمام الهلال" .. توقع "إعلامي" يتسبب في ضجة قبل ديربي الرياض

تسببت توقعات المحللين بشأن نتيجة ديربي الرياض بين النصر والهلال، في إثارة الجدل عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وذلك في ظل الحديث عن أفضلية الزعيم في المواجهة وأن فوز العالمي سيكون مفاجأة. "اقرأ التفاصيل"

"يعملون في الأهلي ولا يشجعونه مثل النصر" .. تعليق مثير للجدل من تركي العجمة بعد الهزيمة في ديربي جدة!

خرج الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج "كورة روتانا" بتعليق مثير للجدل، بشأن هزيمة الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"ماذا يفعل رونالدو هنا؟" .. أليشا ليمان تثير الجدل بإقحام نجم النصر في احتفالاتها بالهالويين!

أثارت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة التي نشرتها مؤخرًا احتفالًا بمناسبة الهالويين. "اقرأ التفاصيل"