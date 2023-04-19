أخبار النصر اليوم | حفل تاليسكا .. وسخرية نجم الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 إبريل 2023.

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احتفالات أم رسائل للإدارة؟ .. جمهور الهلال يحتفل بإسقاط النصر بطريقة خاصة

تألقت جماهير نادي الهلال مثل فريقها تمامًا، وذلك بعدما أطلقت العديد من الأهازيج في المدرجات، احتفالًا بالانتصار في ديربي الرياض على الغريم التقليدي النصر. "طالع التفاصيل"

هل يطرده القانون السعودي؟ .. العقوبات المنتظرة على كريستيانو رونالدو بعد "الحركة المشينة" لجمهور الهلال

يبدو أنه رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، أمام الهلال، إلا أن حجم العقوبة لن يكون ضخمًا كما يطالب البعض. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نجم الهلال يسخر من مُدرج النصر ويُذكرهم بالمُشجعة "مريم"

كعادته لم يترك مُدافع نادي الهلال علي البليهي فرصة حسم فريقه للديربي ضد النصر بهدفين دون رد تمر بدون سخريته المعهودة عنه من النادي النصراوي. "اقرأ التفاصيل"

"لاعب الهلال السبب" .. إدارة النصر تبرر الحركة المشينة من كريستيانو رونالدو!

قامت الدنيا ولم تقعد خلال الساعات الماضية، بعد ديربي الرياض، ليس لأمور فنية، إنما بسبب تصرف من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر. "اقرأ التفاصيل"

فضيحة عالمية .. دعوات لطرد كريستيانو رونالدو من السعودية!

انقلب الحال رأسًا على عقب سريعًا بين الجمهور السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، فبعد الترحيب، أتى دور الهجوم عليه، بل وصل الأمر للمطالبة بطرده من البلاد! "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

حفل تاليسكا يُثير الجدل

انتشر بين جماهير نادي النصر، رابط تذاكر حفل غنائي للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأصفر، والمقرر له يوم 27 مايو المقبل.

وجاء ذلك بعد خسارة النصر لديربي الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، على يد غريمه النصر، حيث تم انتشار الرابط عقب المباراة، وسط دهشة جماهير العالمي.

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