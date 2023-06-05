أخبار النصر اليوم | حسم مصير مسلي آل معمر بعد الخصخصة والاقتراب من خطف هدف الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

نجم عالمي قد يتحول من الهلال إلى النصر بـ"إغراءات رونالدو والـ682 مليونًا"

جهز نادي النصر، مبلغ 170 مليون يورو "682 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لخطف واحدة من أكبر صفقات الموسم، من الهلال (طالع التفاصيل).

رسميًا | خصخصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي .. والكشف عن "الملاك الجدد"

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة (طالع التفاصيل).

بعد الخصخصة .. كشف مصير إدارات الهلال والاتحاد والأهلي ومفاجأة مسلي آل معمر تهز النصر

أطلق سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 (طالع التفاصيل).

أحمد الغامدي رئيسًا مؤقتًا لنادي النصر بعد قرار الخصخصة

سيتم تكليف أحمد الغامدي، رئيسًا لنادي النصر؛ لحين انتهاء عمل الجمعية العمومية، وانتخاب رئيس جديد؛ بعد قرار الخصخصة الذي تضمن حل جميع الإدارات الحالية.

النصر يُحاول خطف حلم الهلال وتحويله إلى واقع

ما زال نادي النصر يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدرب الذي تولى المسؤولية مؤقتًا بعد رحيل الفرنسي رودي جارسيا.

جول 11 | موسم رونالدو .. النصر لم يكن سوى حبة الكرز لكعكة الفشل وخيبة الأمل

انتهى الموسم بحلوه ومره، وحان وقت مراجعة أحداثه ولحظاته الإيجابية والسلبية، للخروج بملاحظات ونصائح لما يجب تكرارها وما يجب تفاديه في الموسم القادم .. أحد هؤلاء الذين يُفكرون جيدًا وجديًا في حصاد موسمهم هو نجم النصر كريستيانو رونالدو، واليوم قد نُساعده قليلًا (طالع التفاصيل).

جول 11 | سالم الدوسري يقود ثلاثي الاتحاد ورباعي النصر .. تشكيل المخيبين في دوري روشن السعودي 2022-2023

الجميع توقع أن يكون الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي 2022-2023م مختلفًا، وبالفعل قد كان؛ اختلف في بطله العائد بعد غياب سنوات "الاتحاد"، واختلف في الصراع على اللقب، الذي كان مشتعلًا بين الرباعي العميد، الهلال، الشباب والنصر، في البداية، ثم بدأ المنافسون ينحصرون جولة بعد الأخرى، ولم يبق إلا صراع النمور والعالمي حتى النهاية (طالع التفاصيل).