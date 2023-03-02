أخبار النصر اليوم | جلال الدين ماشاريبوف يدخل حسابات رودي جارسيا .. والأخطاء التحكيمية!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الثاني من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الثاني من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

خاص | أندرسون تاليسكا إلى جلطة سراي؟ هذا موقفه من الاستمرار مع النصر

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تلقي النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عرضًا من نادي جلطة سراي التركي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. "اقرأ التفاصيل"

ليس الاتحاد أو الشباب .. أكثر الأندية تعرضًا للأخطاء التحكيمية في دوري روشن

البعض يقول إن الأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم، ولكن من يقول ذلك دائمًا يكون مُستفيدًا منها، وعلى النقيض تجده حينما يتعرض فريقه لتلك الأخطاء، وفي دوري روشن هذا الموسم هناك العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة. "اقرأ التفاصيل"

طبيب أندرسون تاليسكا يكشف عن موعد عودته من الإصابة

كشف مارسيلو سانتانا؛ طبيب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسافر على إثرها إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يفكر في الدفع بمشاريبوف أمام الباطن

دخل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف جناح نادي النصر، حسابات مدربه الفرنسي رودي جارسيا، من أجل المشاركة في مباراة الباطن المقبلة.

ويبدو أن جارسيا استقر بشكل كبير على الدفع بمشاريبوف في مركز الجناح الأيمن، بدلًا من أيمن يحيى الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.