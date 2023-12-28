أخبار النصر اليوم | تصرف تاليسكا المحرج، ورونالدو نسخة السعودية .. "طقطقة" ونزاهة

كبير الرياض في الانتظار .. نجم النصر يطلب الرحيل وكاسترو يتمسك به! هل يرحل نجم النصر؟

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لا مجال لأي تهاون في النصر في وجود جويدو فينجا.

البطولات القارية تورط الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

عام حافل لرونالدو في السعودية على المستوى الشخصي قبل الفني، فهناك تغييرات جذرية في شخصيته تحدث من وراء وجوده في النصر..

النصر لا يحتمل خسارة أي نقاط أخرى في صراع الدوري

حتى خماسية الاتحاد لم تكن شفيعة لهذا الثلاثي في أعين نجم النصر الأسبق!

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