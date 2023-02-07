أخبار النصر اليوم | تحديد موعد عودة جونزاليس، وتفاصيل إصابة تاليسكا وبيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 فبراير 2023.

ضربة مزدوجة للنصر قبل مواجهة الوحدة

أعلن النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر إصابة الثنائي أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وغيابهما عن الفريق لمدة أسبوعين.

وأوضح تويتر النصر أن تاليسكا يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية تحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوعين، فيما يُعاني مارتينيز من إصابة في العضلة الضامة وسيستغرق علاجه نفس المدة.

جارسيا يرفض إجراء التدريبات مساءً

أفادت مصادر صحفية أن رودي جارسيا المدير الفني للنصر رفض تأخير انطلاق تدريبات الفريق لما بعد صلاة العشاء، مصرًا على إجرائها عند الساعة الثالثة عصرًا.

النصر واصل يوم أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي، وقد تضمن المران بدنية وتكتيكية وامتد إلى أكثر من ساعة ونصف وشهد تواجد بعض اللاعبين من درجة الشباب.

بعد غيابه طويلًا .. تحديد موعد عودة جونزاليس

مازال المدافع ألفارو جونزاليس خارج حسابات النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الطائي في الدوري السعودي يوم 6 يناير الماضي.

النصر أعلن يوم أمس عبر تويتر أن المدافع الإسباني يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويُواصل علاجه حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيحتاج إلى أسبوعين إضافيين من العلاج.

كواليس احتفال نجوم النصر بعيد ميلاد رونالدو

عاش كريستيانو رونالدو أجواءً خاصة في عيد ميلاده مع زملائه في النصر.

فيديو | بعد اكتفائه بالمقربين .. أجواء خاصة لرونالدو مع لاعبي النصر في عيد ميلاده