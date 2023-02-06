فيديو | بعد اكتفائه بالمقربين .. أجواء خاصة لرونالدو مع لاعبي النصر في عيد ميلاده

كريستيانو رونالدو احتفل بعيد ميلاده الأول في السعودية، إذ بلغ عامه الـ38

لم يمرر نادي النصر السعودي احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الأول في الرياض دون أي احتفال.

البرتغالي احتفل أول أمس الأحد الموافق الخامس من فبراير، ببلوغه عامه الـ38، إذ أنه من مواليد عام 1985.

وأقام رونالدو أول أمس، احتفالًا شخصيًا بعيد ميلاده، جمع به أصدقائه المقربين فقط ما بين مقر إقامته في الرياض، ورحلة خارجية في إحدى صحاري المملكة.

لكن حرص لاعبو النصر على مشاركة رونالدو احتفاله، إذ اصطحبوه عقب مران الأمس، إلى أحد مطاعم الرياض، لإقامة حفل خاص له، وسط سعادة بالغة ظهر على وجه الدون، لتقدير زملائه لمناسبته الشخصية.

يذكر أن رونالدو انضم للعالمي في أواخر ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر معه لمدة موسمين ونصف بحسب العقد الموقع بينهما.