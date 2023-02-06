ماشاريبوف: تأثير رونالدو؟ فقط ازداد عدد متابعي النصر على إنستجرام!

المحترف الأوزبكي يجيب: هل كان سيرحل عن النصر بعد قدوم رونالدو؟

في يتحدث به الكثيرون عن إحداث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تغييرًا كبيرًا في نادي النصر السعودي، ينفي زميله الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف حدوث أي تغيير في فريقه.

العالمي تعاقد مع البرتغالي في صفقة انتقال حر، ليستمر في صفوفه حتى صيف عام 2025، في حدث تحدث عنها العالم بأكمله وخطف الأنظار تجاه دوري روشن السعودي.

وتحدث ماشاريبوف عن تأثير الدون، إذ قال خلال حوار أجراه مع موقع "sports.ru": "لم يتغير أي شيء في النصر مع قدوم رونالدو، فقط ازداد عدد متابعي النادي عبر إنستجرام، وفي الوقت نفسه، زاد عدد الراغبين في متابعة الدوري السعودي، لكن من حيث التدريبات، فكل شيء كما كان قبل قدومه".

وأضاف: "حتى قبل قدوم رونالدو الملعب كان يمتلئ بالجماهير في معظم الأوقات، يقولون إن المدرجات كانت ممتلئة في حفل تقديمه، لكن الحقيقة أن جمهور النصر يدعم الفريق في كل مباراة قبل هذه الصفقة، النصر له مشجعون كُثر في الرياض، وإن كان قدوم رونالدو إنجازًا للكرة السعودية بشكل عام".

اللاعب الأوزبكي اختتم بالحديث حول ما تردد عن أنه كان قريبًا من الرحيل عن النصر: "بعد أن منحت قميصي رقم (7) لرونالدو، افترض الكثيرون أنني سأرحل، لكن كيف لا يمكنني أن أمنحه رقمي؟ هذا رونالدو!، منحته الرقم دون أي مشكلة، ولم يكن هناك أي حديث عن رحيلي، النادي والمدرب تمسكوا بي، وأنا ملتزم بعقدي مع الفريق".