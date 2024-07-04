أخبار النصر اليوم | تحديد موعد ضم إيدرسون .. وصدمة آسيوية!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 4 يوليو 2024.

تطور مفاجئ .. النصر ينقض على صفقة الاتحاد المحتملة بـ"ربع مليار ريال"

تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، لحسم صفقة عالمية كبرى، خلال صيف العام الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

ضربة مزدوجة .. الاتحاد الآسيوي يصدم النصر بـ"قرار نهائي"!

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "قراره"؛ بعد الاستئناف المقدّم من نادي النصر السعودي، ضد عقوبة إيقاف الإسباني إيمريك لابورت وأيمن يحيى، ثنائي الفريق الأول. "اقرأ التفاصيل"

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"خلعوا رداء الحياء كرهًا في السعودية" .. إعلامي يكشف سر حملة تدمير كريستيانو رونالدو "نفسيًا وإنسانيًا"

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، عن السبب الحقيقي وراء الهجوم العنيف الذي يتعرض له الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مسؤول أتلتيكو يرد على خطة النصر للجمع بين رونالدو و"حارس اليورو الذي تسبب في بكائه"!

كشف مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد، عن حقيقة تقدم إدارة النصر، بطلب لاستقدام الدولي السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الإسباني، خلال موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

"لا يقل قوة عن الدوري الإنجليزي" .. أليكس تيليس يتغنى بـ"روشن" وتأثير رونالدو وكاسترو

أشاد النجم البرازيلي أليكس تيليس نجم نادي النصر، بقوة دوري روشن السعودي، حيث تحدث أيضًا عن تأثير تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه لويس كاسترو. "اقرأ التفاصيل"

تم تحديد الموعد .. النصر يُحبط الاتحاد في صفقة إيدرسون

أصبح نادي النصر على بُعد خطوات قليلة من حسم التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"إيدرسون ليس الأول" .. ترتيب الحراس المطلوبين في قائمة ميركاتو النصر!

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن قائمة خيارات نادي النصر، من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد، في موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"