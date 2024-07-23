أخبار النصر اليوم | تاليسكا يهدد مهمة كريستيانو رونالدو وضغوطات للتعاقد مع لاعب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

أشعل المنافسة مبكرًا .. عبدالرزاق حمدالله "يقلل" من النصر في رسالته الأولى لجماهير الشباب

وجّه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة إلى جماهير نادي الشباب السعودي؛ بعد الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، في صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

تعرض للانتقاد بسببها .. تاليسكا يمهد لسحب "إحدى صلاحيات" كريستيانو رونالدو في النصر

عاش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، كابوسًا حقيقيًا، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024". (طالع التفاصيل)

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نجم النصر يطلب الرحيل .. وريال مدريد واثق من حسم الصفقة بـ"شرط وحيد"!

في مفاجأة كبرى.. طلب أحد "محترفي" نادي النصر السعودي، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"بعد تفضيله النصر على الهلال والأهلي" .. الشباب يحدد سعر بيع متعب الحربي

حدد نادي الشباب السعودي، "سعر" بيع متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد اهتمام الثلاثي المحلي الكبير الهلال والنصر والأهلي، بالتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

نجم الفيحاء: رونالدو جعلني أبكي بشدة، وهذا ما "غششته" منه!

كشف فاشون ساكالا نجم الفيحاء عن الدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو في قدومه لدوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن نجم النصر جعله يبكي بشدة بعد مواجهة الفريقين الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

جيرارد يطلب والنصر يرحب .. الاتفاق يصارع ناديين آخرين على لاعب العالمي

يستعد النصر لوداع أجنبي جديد في الميركاتو الصيفي الجاري بعد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، إذ يمتلك ثلاثة عروض بالفعل والمدير الفني لويس كاسترو لا حاجة له به. (طالع التفاصيل)

"تدخل لرفع الظلم" .. محامي نصراوي يرفع خطابًا إلى ولي العهد محمد بن سلمان

هناك من النصراويين من طفح به الكيل أمام طريقة سير الميركاتو الصيفي الجاري، ما دفعه لرفع مناشدة رسمية إلى ولي العهد محمد بن سلمان! (طالع التفاصيل)

صدمة للجماهير .. الكشف عن كواليس "التلاعب" بالنصر في الميركاتو الصيفي الحالي

كشف الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، عن "كواليس صادمة" في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

النصر يريد نجم الهلال .. لويس كاسترو طلبه بالاسم واللاعبون يضغطون على الإدارة لضمه

يوم بعد آخر.. تظهر كواليس "مفاجئة" في الميركاتو الصيفي السعودي؛ خاصة فيما يتعلق بالرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي". (طالع التفاصيل)

"الاستقطابات بريئة!" .. خطاب بين اللجنة ولويس كاسترو يمنع النصر من التعاقد مع سعد الشهري

يبدو أن لجنة الاستقطابات بريئة من اتهامات النصراويين لها بشأن تأخير انضمام المدرب الوطني سعد الشهري للجهاز الفني للعالمي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، والأخير يقف وراء الأمر. (طالع التفاصيل)

هل يخطف النصر صفقة برشلونة المنتظرة؟ .. إبراهيم المهيدب يثير الجدل بـ"تصرف مفاجئ"

أثار إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، الجدل في الشارع الرياضي؛ بـ"تصرف مفاجئ" على هامش الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"الأفضل في العالم!" .. نجم ريال مدريد يحسم اختياره بين التجديد أو الانتقال إلى السعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات حاسمة في مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ في ظل اهتمام كبير من السعودية، بالتعاقد معه بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)