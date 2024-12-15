أخبار النصر اليوم | خطوة مفاجئة من تاليسكا لتسريع رحيله وهجوم على ماجد عبدالله ومبرر وصف الجمهور بـ"الملاقيف"!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ15 من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد الموافق الـ15 من ديسمبر 2024.

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خطوة مفاجئة من تاليسكا لتسريع عملية رحيله عن النصر

رغم أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، نفى بنفسه رحيله عن العالمي في الشتاء المقبل، وكذلك فعل وكيله، مؤكدًا أن ما حدث من نادي فنربخشه التركي ما هو إلا استفسار عن موقف اللاعب إلا أن الإعلامي التركي لا يزال يتحدث عن محاولات خطفه من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المزاعم الجديد خرجت من الإعلامي سنان أنجين، إذ ادعى أن جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفنربخشه، لا يهتم بضم البرازيلي خلال الفترة المقبلة، لذا لجأ اللاعب لجلطة سراي.

أنجين زعم أن محترف النصر تواصل مع مسؤولي جلطة سراي مؤكدًا لهم ترحيبه بتمثيل الفريق، مشيرًا إلى أن خطوة تاليسكا قد تقابل بضغط من مدرب الفريق لإتمام الصفقة.

مبررًا وصفه لجمهور النصر بـ"الملاقيف" .. سعود الصرامي: ما قلته دارج لكن اعتذر لهم وكذلك لجماهير الأهلي والهلال!

عاتب فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، الإعلامي النصراوي سعود الصرامي على وصف سابق نعت به جماهير العالمي، وتسبب في موجة غضب كبرى، بينما يستخدمه المنافسون حاليًا للتهكم على الأصفر العاصمي. (طالع التفاصيل)

فرصة ذهبية .. أندية السعودية تنافس قطر على ضم نجم ميلان

صراع جديد نستعد له في الميركاتو، الذي ينطلق بعد أسبوعين من الآن، وتحديدًا في الأول من يناير المقبل، وهذه المرة على صفقة قوية من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

"أوهمت الجمهور أن جويدو فينجا المشكلة" .. فهد الهريفي يهاجم سعود الصرامي: ما ذنب الإيطالي في أزمات النصر!

يسير فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، عكس الاتجاه بشأن الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية"، إذ أنه في وقت يهاجمه الجمهور بضراوة، خرج مدافعًا عنه ومهاجمًا الإعلامي النصراوي سعود الصرامي بداعي أنه هو من أوهم الجمهور بأن الإيطالي سبب مشكلات النصر! (طالع التفاصيل)

GOAL

"كنا نعتقد أنه سيتفهم معاناتنا" .. ماجد عبدالله يثير غضب جمهور النصر بعد جولته في النادي

في أكثر من مرة وضع ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر، نفسه في مرمى سهام جمهور ناديه على خلفية مواقفه تجاه الأزمات المختلفة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، وهذه المرة تجدد الأمر بسبب رأيه في الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي. (طالع التفاصيل)

كريم بنزيما منحه ذلك الشرف .. جائزة خاصة لنجم النصر بعد الكلاسيكو!

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن هوية الفائز بلقب "تصدي الجولة 13"، من مسابقة دوري روشن، وهو البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، بعد أدائه في مباراة الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بعد 328 دقيقة مع النصر .. ستيفانو بيولي يحسم مصير ويسلي من الإعارة في يناير

حسم نادي النصر، موقف الجناح البرازيلي الشاب، ويسلي جاسوفا، بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد تردد تقارير إعلامية عن اقترابه من مغادرة النادي العاصمي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الميركاتو الشتوي. (طالع التفاصيل)

لعله تراجع عن رفضه السابق .. السعودية تلجأ لشقيق نجم باريس سان جيرمان لإقناعه باللعب لدوري روشن

بلا كلل ولا ملل .. تحاول لجنة الاستقطابات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع أكثر من نجم رفض اللعب لدروي روشن من قبل، خاصةً وأن البعض تغيرت آراؤه بالفعل بعد التطور الذي تشهده المسابقة الخليجية. (طالع التفاصيل)