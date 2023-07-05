أخبار النصر اليوم | "بروزوفيتش سيفشل" .. وتحذير من سيناريو أبو جبل الكارثي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق النصر السعودي، اليوم الأربعاء "الموافق الخامس من يوليو 2023م".

هل يقع النصر في الخطأ نفسه؟ .. كارثة أبو جبل قد تتكرر مع حارس جديد!

مع الحديث عن رغبة النصر السعودي في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحوم الشكوك حول كارثة جديدة قد يقع بها النادي العاصمي (طالع التفاصيل).

"والله خير الماكرين" .. محمد أبو جبل يعود للصورة من جديد في النصر!

يبدو أن النصر السعودي لن يفلح في التخلص مع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي المصري، بسهولة، وسيستمر في ملاحقته لعدة سنوات (طالع التفاصيل).

انهيار صفقة فوفانا؟ .. النصر يزاحم الهلال والأهلي على دبابة برشلونة

في مفاجأة صادمة.. يبدو أن صفقة انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في طريقها إلى الانهيار تمامًا (طالع التفاصيل).

النصر لا يرحم أحد .. اقترب من خطف "مهاجم مرعب" قبل الانتقال إلى الاتحاد

اقترب نادي النصر، من خطف نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل انتقاله إلى فريق الاتحاد (طالع التفاصيل).

رسميًا .. حارس النصر ينضم للصاعد حديثًا من "يلو" لدوري روشن

غادر لاعب جديد نادي النصر السعودي رسميًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على وجهة نظر إدارة النادي، في ظل عدم التعاقد مع مدير فني جديد بعد (طالع التفاصيل).

بايرن ميونخ يرد الصفعة .. قرار نهائي في مستقبل ماني والنصر يترقب

انضم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو، حيث ترك اللاعب السنغالي الدولي نادي ليفربول، بعد أن قدم أداءً رائعًا على مدار ست سنوات، بهدف مواجهة تحدٍ جديد في ألمانيا مع النادي البافاري (طالع التفاصيل).

تحذير خطير إلى النصر .. "مارسيلو بروزوفيتش سيفشل في هذه الحالة"!

رغم أنه يُعد واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023 بالتحديد؛ إلا أن نادي النصر، تلقى تحذيرات خطيرة، بإمكانية فشل متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (طالع التفاصيل).

ثنائيات الوسط في النصر .. تاريخ من الفشل ومحمد نور يهدد بروزوفيتش وفوفانا

"النصر لن ينجح إلا بثنائي خط وسط عالمي"؛ هكذا يرى العديد من الخبراء وعشاق الساحرة المستديرة، بعد النكسات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

فضح أسرار العالمي وحتى الجمهور لم يسلم منه .. انقلب سحر أندرسون تاليسكا على النصر!

"وانقلب السحر على الساحر!"، من كان أداة لكيد المنافسين بالأمس، أصبح الليلة كيدًا لرفاقه بغرابة شديدة! (طالع التفاصيل).