أخبار النصر اليوم | بديل أندرسون تاليسكا أمام ضمك .. ومعدل أعمار العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 فبراير 2023.

الهلال أكبرهم ولكن .. معدل أعمار كبار الدوري السعودي في الميزان

أصبح الآن هدف الأندية هو البناء للمستقبل، عن طريق ضم أفضل العناصر الشابة أو تصعيدها من فرق الشباب والناشئين، من أجل ضمان وجود لاعبين قادرين على الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، فكيف حال الأندية السعودية؟ "اقرأ التفاصيل"

"تركوا خطأ أندرسون تاليسكا الكارثي .. وركزوا على تسريب لا قيمة له!"

أبدى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، استغرابه على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تغريم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

تلميح خطير .. "على النصر الكشف عن السبب الحقيقي وراء سفر أندرسون تاليسكا!"

ألمح الإعلامي الرياضي صالح الطريقي إلى أن سفر البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، ليس بسبب الإصابة كما أعلن ناديه، ولكن هناك سبب آخر لم يُعلَن. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يستقر على بديل تاليسكا أمام ضمك

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، على بديل البرازيلي أندرسون تاليسكا المصاب، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

جارسيا يفكر في الدفع باللاعب سامي النجعي كبديل لتاليسكا، في مباراة ضمك على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.