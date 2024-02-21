أخبار النصر اليوم | أندرسون تاليسكا يختار فريقه الجديد .. وصفقة عالمية تقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تاليسكا اتخذ قراره .. حقيقة اتفاق نجم النصر مع هذا الفريق!

كشفت مصادر مقربة من بشكتاش التركي، عن حقيقة حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

"خصم نصف راتبه" .. صدمة جديدة تضرب نجم النصر

يبدو أن الضربات أصبحت تتوالى على النجم الشاب نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الفترة الحالية (طالع التفاصيل).

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"الفرصة ضعيفة جدًا" .. التصنيف يهدد حلم النصر في التأهل إلى كأس العالم للأندية

"عصفوران بحجر واحد".. ربما يكون هذا هو شعار الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو طلب ضمه .. صفقة عالمية على أبواب دوري روشن السعودي

اقترب اسم عالمي جديد، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

بعد الجدل التحكيمي .. الفتح يصعد أزمة مباراة النصر

اتخذت إدارة نادي الفتح، قرارًا مهمًا؛ على خلفية "أحداث" مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

استبعاد اسم كبير .. لويس كاسترو يختار أجانب النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على "السداسي الأجنبي" في مباراة الفيحاء (طالع التفاصيل).

رغم كل شيء .. "كريستيانو رونالدو أحد نقاط الضعف في أداء النصر!"

قبل المواجهة المصيرية للنصر أمام الفيحاء اليوم الأربعاء، قدم الناقد الرياضي إبراهيم العنقري نصيحة ذهبية للأخير، كي يتمكن من إسقاط العالمي (طالع التفاصيل).

خيار مفاجئ .. لويس كاسترو يستقر على بديل سلطان الغنام أمام الفيحاء

اختتم النصر مساء أمس استعداداته لمواجهة الفيحاء اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي يدخله الفريق منقوصًا من عدد من لاعبيه بسبب الإصابة والإيقاف (طالع التفاصيل).

بعد تقليله من جماهير النصر .. رابطة الدوري السعودي تحرج عضو شرف الهلال برد رسمي!

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حسن الناقور؛ عضو شرف نادي الهلال، في موقف محرج بعد يومين فقط من سخريته من جماهيرية النصر (طالع التفاصيل).

الإشادات تتحول إلى "سخرية عالمية" .. الفيحاء يسقط ضحية نفسه قبل مواجهة النصر

يستعد الفيحاء لمواجهة الموسم مساء اليوم الأربعاء، ذلك حين يحل ضيفًا على النصر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك بالرياض (طالع التفاصيل).

فرصة النصراويين للثأر .. نجم الهلال أحد ضحايا "مقالب" رامز جلال في رمضان 2024

بات برنامج رامز جلال المختص بالمقالب أحد أهم البرامج التلفزية المنتظرة في شهر رمضان الكريم، وقد اعتاد النجم المصري اصطياد نجوم كرة القدم في شباك مقالبه المثيرة للجدل (طالع التفاصيل).

تهكم على "بيئة النصر" ووصف ياسر المسحل بـ"الجبان" .. "الهادئ" فهد بن نافل عندما يقصف جبهات خصومه!

هادئ، أنيق في تصريحاته، ظهوره قليل، وإن فعل فأعلم أن الأمر جلل؛ إما أن فريقه حقق بطولة وخرج للاحتفال، أو أن مجلسه وصل لإنجاز ما، أو ما شابه (طالع التفاصيل).

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