أخبار النصر اليوم | أندرسون تاليسكا "غاضب" .. وفهد الهريفي يهاجم الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هجوم على جماهير النصر وتقليل من جورج جيسوس .. فهد الهريفي يطلق سهامه من جديد

ذكر اسم فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر ومنتخب السعودية الأسبق، وحده كافٍ لنعرف أننا أمام تصريحات ستثير الجدل وسط فئة من الجماهير، التي لا تتقبل نهائيًا آراءه الفنية، متهمة إياه بالعمل ضد كيان العالمي (طالع التفاصيل).

"الحكم دون ملاحظة" .. نجم النصر مهدد بالغياب ضد الدحيل وضمك

ظهر حديث عن إمكانية إيقاف لاعب النصر سلطان الغنام محلياً وقارياً عقب طرده بعد لقاء أبها الأخير بالدوري السعودي (طالع التفاصيل).

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تاليسكا غاضب من عدم استدعائه لقائمة منتخب البرازيل

انتشر مقطع فيديو للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، يعرب فيه بطريقة ساخرة، عن غضبه من عدم استدعائه لقائمة منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي الحالي.

تاليسكا يقدّم موسمًا مبهرًا مع نادي النصر في 2023-2024؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

نجم برسبوليس الإيراني يتحدى النصر بـ"رسالة قوية"

رفع حسین کنعاني، نجم نادي برسبوليس الإيراني، راية التحدي في وجه النصر السعودي، في ظل تواجدهما بنفس المجموعة، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وحسب ما نقله الإعلامي الرياضي داوود إيكدري عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال كنعاني: "بدعم جماهيرنا.. يمكننا هزيمة النصر وحتى برشلونة وريال مدريد الإسبانيين".

نجم الاتحاد الأسبق "يختار" العمري كأحد أفضل اللاعبين السعوديين

على الرغم من المستوى السيئ الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، إلا أن أحمد عكايشي، نجم نادي الاتحاد الأسبق، اختار عبد الإله العمري، قلب دفاع النصر، كأحد أفضل اللاعبين السعوديين حاليًا.

عكايشي قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "العمري مع سالم الدوسري وحسان تمبكتي، أفضل 3 لاعبين سعوديين".

تأثيره يتخطى كرة القدم .. احتفال رونالدو يظهر في مباريات NFL

شهدت مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بين جاكسونفيل كوجرز وبافلو بيلز ظهورًا مميزًا يخض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي (طالع التفاصيل).

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