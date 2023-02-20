أخبار النصر اليوم | ألفارو جونزاليس ممنوع من الراحة، وحقيقة مفاوضات مارسيلو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 فبراير 2023.

جارسيا يرفض إراحة جونزاليس

رفض رودي جارسيا المدير الفني للنصر منح راحة للمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس مجبرًا إياه على مواصلة تدريباته التأهيلية والبدنية ليكون جاهزًا للعب أمام ضمك في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

جونزاليس غائب عن اللعب منذ إصابته خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ14 من الدوري، وقد أكدت الفحوصات الأخيرة التي أجراها في مدريد تعافيه الكامل وجاهزيته للعب.

رونالدو يُزين التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن

تواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وذلك حسب موقع سوفاسكور.

اللاعب صنع هدفي فوز النصر على التعاون في الجولة الأخيرة، ولم يضم التشكيل المثالي أي لاعب نصراوي غير رونالدو.

إقالة مدرب النصر السابق من تدريب الباطن

أعلن الباطن إقالة مدربه الكرواتي ألين هورفات والذي شغل هذا المنصب منذ أكتوبر 2021.

هورفات سبق أن أشرف على تدريب النصر عقب رحيل روي فيتوريا وقبل التعاقد مع مانو مينيزيس.

انتقاد قوي لتعامل النصر مع ملف بديل أوسبينا

أوجستين روسي لم يلعب سوى مباراة واحدة لعدم الجاهزية، ولذا تُواجه إدارة النصر والمدرب رودي جارسيا انتقادات كبيرة.

"رودي جارسيا لم يكتشف عدم جاهزية أوجستين روسي إلا بعدما (طيّر) السوبر"



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