"رودي جارسيا لم يكتشف عدم جاهزية أوجستين روسي إلا بعدما (طيّر) السوبر"

روسي قدم مستوى غير مقنع حتى الآن مع النصر

علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن الأنباء التي تتردد خلال الساعات الماضية، بشأن استبعاد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، للحارس الأرجنتيني أوجستين روسي من قائمة النصر.

جارسيا لم يعتمد على روسي في التشكيل الأساسي لنادي النصر، خلال آخر مباراتين للفريق، أمام الوحدة والتعاون، في دوري روشن للمحترفين.

ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد خلالها على أن جارسيا اكتشف عدم جاهزية روسي، إلا بعدما تسبب في ضياع بطولة كأس السوبر السعودي.

وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "لم يكتشف جارسيا ومساعدوه عدم جاهزية روسي إلا بعد أن طير السوبر، كلما صدقت أن القرار الفني في النصر أصبح مستقلًا كذبني التشكيل والتبديل".

وخسر نادي النصر في بطولة كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد في نصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.