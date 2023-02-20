مارسيلو يزامل كريستيانو رونالدو في النصر؟ رومانو يكشف الحقيقة

هل يجتمع مارسيلو مع رونالدو مرة أخرى؟

أثار فسخ عقد مارسيلو مع ناديه أولمبياكوس اليوناني الإشاعات حول دخوله في مفاوضات مع نادي النصر السعودي للانضمام له والاجتماع مجددًا مع صديقه كريستيانو رونالدو.

النصر تعاقد مع النجم البرتغالي في يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وقد ارتبط بعدها بالعديد من الأسماء الكبيرة مثل لوكا مودريتش وكريم بنزيما.

الظهير الأيسر فسخ عقده مع ناديه وأصبح قادرًا على الانضمام لأي نادٍ آخر، وهو ما فتح باب الحديث لانضمامه للدوري السعودي.

فابريتسيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أوضح عبر تويتر عدم وجود أي مفاوضات بين مارسيلو والنصر حاليًا، مشيرًا إلى أن لاعب ريال مدريد سابقًا مازال يُقيم خياراته والعروض الموجودة على طاولته.

إذ كتب "لا مفاوضات بين مارسيلو والنصر حاليًا، مستقبله مازال مفتوحًا لجميع الخيارات. الظهير الأيسر البرازيلي يُقيم خياراته الآن بعد فسخ عقده، هو متاح كانتقال حر لكنه لم يحسم قراره بعد".

النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بجانب الاتحاد والشباب، وقد بصم رونالدو على آخر 7 أهداف للفريق بإحراز 5 وصناعة هدفين.