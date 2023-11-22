أخبار النصر اليوم | أسرار صفقة كريستيانو رونالدو .. وأوتافيو يشعل معركة قضائية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من نوفمبر 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رقصة كريستيانو رونالدو وميسي الأخيرة .. تطور جديد في أزمة "موسم الرياض" الغريبة

حيرة شديدة أصابت عشاق كرة القدم في السعودية والعالم أجمع، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب مشاركة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، من عدمها (طالع التفاصيل).

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بعد هجوم الاتحاد .. النصر يكذب سعد اللذيذ وينفي الكواليس "المزعومة" للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

الجدل يتزايد بعد حديث سعد اللذيذ؛ المسؤول عن برنامج استقطابات الصفقات العالمية لدوري روشن السعودي السابق ورئيس رابطة دوري المحترفين، فبعدما كذبه أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، خرج طلال الرشيد؛ العضو الذهبي لنادي النصر، لتكذيبه هو الآخر (طالع التفاصيل).

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انتهت القضية .. محكمة الاستئناف تكتب الفصل الأخير في اتهام رونالدو بالاعتداء الجنسي

رفضت محكمة الاستئناف في لاس فيجاس الاستئناف الذي تقدمت به كاثرين مايورجا ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن اتهامها كريستيانو رونالدو نجم النصر بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2009 (طالع التفاصيل).

المريسل يتحدى الهلال ويكشف: هكذا خدع النصر مسؤوليه وتعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل المزيد من الأسرار حول صفقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، والتي أحيا الجدل حولها من جديد سعد اللذيذ بتصريحاته في برنامج كورة السعودي (طالع التفاصيل).

صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر تشعل معركة قضائية أمام "فيفا"

أشعلت صفقة انتقال النجم البرتغالي الدولي أوتافيو مونتيرو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جدلًا قانونيًا كبيرًا (طالع التفاصيل).

من تاليسكا إلى جيرارد .. 2023-2024 موسم الأزمات القانونية في الملاعب السعودية

تعيش كرة القدم السعودية موسمًا مختلفًا تمامًا عما سبق، حيث انتعش الدوري بقدوم نجوم الصفوف الأولى في أوروبا مما زاد في المتابعة والجماهيرية وأضاف الكثير من المتعة والإثارة للمباريات (طالع التفاصيل).