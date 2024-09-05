أخبار النصر اليوم | حسم مصير صفقة أدريان رابيو .. وتوريط جويدو فينجا أمام الجماهير!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

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المفاوضات جارية مع والدته .. النصر يضغط لضم نجم فرنسا بـ"طلب من كريستيانو رونالدو"

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا؛ إلا أن مسؤولي نادي النصر السعودي، يعملون على التعاقد مع اسم عالمي كبير، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

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"لاصق على قمصان اللاعبين!" .. صورة تحرج النصر وتورط جويدو فينجا أمام الجماهير مجددًا

جدل كبير صاحب مباريات نادي النصر السعودي "الودية"، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بسبب "قمصان" الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

ثلاثي ريال مدريد "الخطير" ومحمد صلاح ودي بروينه .. أحلام كبار "روشن" التي تبخرت في ميركاتو صيف 2024!

قبل انطلاق ميركاتو الصيف 2024 في دوري روشن، وضع الرباعي الكبار في دوري روشن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خططًا كبيرة، جعلت الجماهير تحلم بوجود أكبر الأسماء في العالم في أنديتها. "اقرأ التفاصيل"

"القانون" يحسم صفقة أدريان رابيو .. والنصر يستقر على قراره النهائي بشأن بيع لاعبيه!

على الرغم من أن فترة الانتقالات الصيفية 2024 قد انتهت، إلا أن اسم النصر ارتبط بالصفقات، سواء التي سيتم التعاقد معها، أو حتى أسماء لاعبين قد يرحلون! "اقرأ التفاصيل"

من أجل لاعبه الجديد .. النصر يوجه طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الإنجليزي!

وجهت إدارة شركة نادي النصر، طلبًا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يتعلق بالبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الفريق الكروي الأول الجديد، القادم من صفوف تشيلسي. "اقرأ التفاصيل"

"مستواه أقل من العادي" .. طلال آل الشيخ يستبعد لاعب النصر من فكرة الاحتراف في أوروبا!

وجه الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، تصريحًا صادمًا لجماهير نادي النصر، بشأن ترشيح لاعب الفريق الكروي الأول، لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، على غرار سعود عبد الحميد في روما الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"