أخبار النصر اليوم | أبو بكر يتدارك خطأه وموقف العالمي يلمح لإتمام صفقة رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 14 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

شاب بديلًا لمادو

مع تعرض عبد الله مادو؛ مدافع النصر، للإصابة، وتأكد غيابه عن مواجهة الرائد المقبلة، قام رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، باستدعاء يوسف حقوي؛ مدافع فريق الشباب بالنادي، لتعويضه.

وشارك حقوي في مران الأمس، رفقة زميله الشاب مشاري النمر، وشاركا في المناورة التي أجريت في المران.

طرح تذاكر مواجهة الرائد

يستأنف النصر مبارياته في دوري روشن، بعد توقف شهرين تقريبًا، بعد غدٍ الجمعة، إذ يلتقي بالرائد.

وأعلن الرائد بالأمس، طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير، عبر منصة "الرائد إيفينتو"، موضحًا أن سيتم توزيع عدد من التذاكر على جماهيره مجانًا.

بعد الانتقادات التي تعرض لها .. أبو بكر يرد الجميل للنصر

انتقادات كثيرة تعرض لها الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، منذ العودة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، بعد موقفه مع ناديه السابق بورتو الإيطالي، وهو ما لم يحدث مع العالمي، لكنه تدارك خطأه. (طالع التفاصيل)

من داخل النصر .. صور تلمح لإتمام صفقة رونالدو

يبدو أنها لن تكون مجرد أنباء تتردد قبل الميركاتو الشتوي المقبل، وأن النصر السعودي سينجح في مهمة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

"ميسي وينه، كسرنا عينه" ليس الأفضل .. 7 هتافات مميزة للجمهور السعودي وصلت للعالمية

الهتاف راج العالم بأكمله، لكن لنستعرض هتافات سعودية أخرى، منها ما تناقلته أندية أوروبا كذلك. (طالع التفاصيل)

الجواب يظهر من عنوانه .. ماذا تقول فترة التوقف عن قادم مباريات دوري روشن؟

ماذا تغير في أندية الدوري السعودي من أكتوبر وحتى ديسمبر؟ (طالع التفاصيل)