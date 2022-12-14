الجواب يظهر من عنوانه .. ماذا تقول فترة التوقف عن قادم مباريات دوري روشن؟

ماذا تغير في أندية الدوري السعودي من أكتوبر وحتى ديسمبر؟

يُستأنف يوم الخميس القادم دوري روشن السعودي بانطلاق مباريات الجولة التاسعة وأبرزها قمة الاتحاد والشباب التي يقال أنها ستؤجل لكن لم يصدر بعد قرار رسمي بشأنها من لجنة المسابقات.

الدوري السعودي توقف في منتصف أكتوبر الماضي لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للاستعداد والمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد تغيرت الكثير من المعطيات بين أكتوبر وديسمبر، نستعرضها فيما يلي:

الهلال .. قائمة طويلة من الغائبين

الهلال دفع ثمن اختيار 12 لاعبًا لتمثيل المنتخب السعودي في المونديال غاليًا، حيث امتلأت عيادته باللاعبين المصابين الذين سيخسرهم في المباريات الأولى من الدوري السعودي بعد عودته.

الفريق يغيب عنه سالم الدوسري وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك ومتعب المفرج ومحمد العويس للإصابة، بعضهم سيعود أمام النصر والبعض الآخر بعد فترات أطول، لكن بالطبع الجميع سيحتاج وقتًا للعودة واستعادة مستواه، كل ذلك الوقت سيكون صعبًا للغاية على الهلال ومدربه رامون دياز.

النصر .. 3 صفقات جديدة

يُمكن القول أن النصر خلال فترة التوقف أبرم 3 صفقات جديدة، هي بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف اللذان لم يلعبا قبل التوقف للإصابة وأصبحا جاهزين تمامًا للعب، والثالث هو فينسنت أبو بكر الذي يعود بعد تألقه في كأس العالم مع الكاميرون بمعنويات وثقة أكبر كثيرًا.

الفريق أقام معسكرًا خارجيًا في الإمارات ويُقال أن المدرب رودي جارسيا أوضح للاعبين أنه سيعتمد على الضغط العالي بعد عودة المباريات، مما يعني أن الفريق وصل لحالة بدنية ممتازة تسمح له بتنفيذ ذلك.

الاتحاد .. عودة المدافعين

بعيدًا عن الأرباح المالية الجيدة التي حققها الاتحاد من تواجد مهاجمه عبد الرزاق حمدالله في كأس العالم مع المغرب، استفاد الفريق من فترة التوقف بالدخول في معسكر تدريبي في الإمارات وخوض عدد من المباريات الودية الممتازة.

الفريق استعاد مدافعيه مهند الشنقيطي وأحمد شراحيلي وهو ما سيمثل إضافة كبيرة بعد المعاناة بغيابهما في المباريات التي سبقت التوقف.

الاتحاد بالطبع سيخسر مهاجمه حمدالله في المباريات الأولى حال لم تؤجل.

الشباب .. هل يُواصل التألق؟

السؤال الأهم المطروح حاليًا بطله الشباب، هل سيتأثر سلبًا بفترة التوقف وتتراجع نتائجه بعد الانطلاقة القوية جدًا في المباريات الـ8 الأولى التي لم يخسر فيها سوى نقطتين بالتعادل مع الهلال؟

الشباب كان يسير بنسق مرتفع جدًا وسط تألق كل نجومه المحليين والأجانب، ولكن فترة التوقف تلك قد تكون منحت الفريق شيئًا من الراحة ولكن في نفس الوقت قد تكون قطعت هذا النسق مما سيؤثر في الأداء. العروض والنتائج في المباريات القادمة ستُجيب عن هذا السؤال.

رونالدو والوقت الفعلي واحتراف اللاعبين

من أبرز الأحداث التي رافقت فترة توقف الدوري السعودي الحديث عن انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر وهو الحدث الذي سيُحدث زلزالًا في كرة القدم السعودية حال أصبح واقعًا.

الحديث عن احتراف اللاعبين السعوديين وضرورة تسهيل ذلك لإقادة المنتخب كان قويًا كذلك خلال التوقف، ومما يبدو أن انتقالات يناير القادمة قد تحمل مفاجآت قوية في هذا الجانب، خاصة مع الحديث عن عرض جدي من تركيا لمحمد كنو ومراقبة وكلاء اللاعبين لبعض الأسماء مثل عبد الإله العمري وسعود عبد الحميد.

النقطة الثالثة هي اتخاذ قرار بتطبيق آلية الوقت الفعلي واحتساب كل الوقت الضائع في المباريات، على غرار ما فعله فيفا في كأس العالم قطر 2022، والجميع ينتظر ليرى كيف ستكون مباريات الدوري السعودي مع هذا القرار.