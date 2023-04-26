أخبار النصر اليوم | انتصار سيدات العالمي بالكلاسيكو .. ومسلي آل معمر يخرج عن صمته

أحمد رفعت
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musalli al muamar - nassr 2022al nassr twitter
النصردوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 إبريل 2023.

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هل بدأ كريستيانو رونالدو قصة حب جديدة؟ .. شبيهة جورجينا السعودية تتحدث عن دورها في توتر علاقتهما

إذا كانت الحياة الكروية للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، ليست جيدة، فهي كذلك أيضًا مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، لكن ما هو دور السعودية ريما العنزي؛ شبيهة الأخيرة؟ "اقرأ التفاصيل"

موقفه أحبطني! .. "مهاجم الوحدة يشكو تعامل كريستيانو رونالدو معه"

عبر الفرنسي جان ديفيد بوجيل، مهاجم نادي الوحدة، عن استيائه من تعامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر معه، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين الماضي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | استبدال كريستيانو رونالدو بليونيل ميسي؟ .. جماهير النصر تفاجئ الجميع

على الرغم من حالة عدم الرضا من جانب كبير بين جماهير النصر، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بأنه الأفضل، حتى لو وصل الأمر إلى إمكانية استبداله بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي! "اقرأ التفاصيل"

لم يجد الراحة في السعودية .. كريستيانو رونالدو يعيش أيامًا صعبة في النصر!

يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بمرحلة سيئة على كافة الأصعدة منذ أمضى عقدًا تاريخيًا لمدة عامين مع "العالمي" في ديسمبر 2022. "اقرأ التفاصيل"

مسلي آل معمر يرد لأول مرة على أخبار استقالته

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، لأول مرة على الأخبار التي تم تداولها حول إقالته خلال الأيام الماضية.

ونفى آل معمر خلال تصريحات لموقع "سبورت 24" تلك الأخبار، حيث قال: "الأخبار التي ذُكرت عن تقديم استقالتي غير صحيحة".

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سيدات النصر يحققن الانتصار على الاتحاد

حقق فريق سيدات نادي النصر الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، لدعم ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2026 للسيدات.

وسجل لنادي النصر كل من "لينا بوسماحة، ودلال عبد المحسن، وغادة العيادي"، بينما سجلت شهناز ياسين هدف الاتحاد.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
401282 الأصوات

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