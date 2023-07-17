أخبار النصر اليوم | الصفقة الثانية حُسمت عمليًا، وزياش يقترب من فريقه الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 يوليو 2023.

بعد فشل انضمامه للنصر .. حكيم زياش مطلوب في إيطاليا

لم تتم صفقة انضمام حكيم زياش نجم تشيلسي للنصر بعدما كات قاب قوسين أو أدنى، وقد برر النادي السعودي ذلك بعدم اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية فيما أكد المغربي أن السبب هو تغيير بنود العقد عما تم الاتفاق عليه.

موقع كالتشيو ميركاتو أكد أن نابولي استغل ما حدث ودخل في مفاوضات مع زياش لضمه هذا الصيف.

ما الذي يحدث في النصر؟ من يمتلك إجابة؟

فتح الناقد الرياضي محمد أبو هداية النار على إدارة نادي النصر السعودي بعد البطء الشديد في إبرام الصفقات المطلوبة للفريق.

وطالب أبو هداية المسؤولين في النادي بالرد وتقديم إجابات مقنعة لهذا الوضع المؤسف، إذ كتب عبر تويتر "حركة التعاقدات والمفاوضات نشطة في الاتحاد والهلال بينما في الأهلي أخبار ومصادر دون نهاية سعيدة في الغالب .. أما في النصر الموضوع مختلف ويكاد يكون معدومًا تمامًا .. هل لدى إدارة النصر ورئيسها التنفيذي إجابة مقنعة لما يحدث، هل يواجهون عراقيل غير واضحة وغير معلنة للرأي العام".

رونالدو وبروزوفيتش أساسيان أمام سلتا فيجو

يخوض النصر مباراة ودية هي الأهم والأصعب في معسكره الإعدادي المقام في البرتغالي، حيث سيواجه سلتا فيجو الإسباني.

المصادر المتابعة لتدريبات الفريق أكدت أن لقاء الليلة قد يكون الأول الذي يشهد تواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم ومارسيلو بروزوفيتش في الوسط، حيث انضم الثنائي للتدريبات مؤخرًا وبشكل متأخر عن زملائهم.

أنهى النصر الاتفاق حول التفاصيل الأخيرة مع الإيفواري سيكو فوفانا ليحسم أخيرًا صفقته الثانية هذا الصيف، إذ كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع فريقه لانس الفرنسي.

أظهر كريستيانو رونالدو نجم النصر رد فعل غاضب للغاية عند سؤاله من أحد الصحفيين عن حقيقة انضمام مواطنه أوتافيو للفريق السعودي، وذلك عقب الفوز الودي الكبير على فارينسي 5-1 وديًا.

بديل ألفارو جونزاليس أحد أكثر الملفات سخونة في سوق انتقالات النصر السعودي، حيث رفض النادي تفعيل البند الموجود في عقد المدافع الإسباني لتجديده لموسم جديد ومازال يبحث عن معوضه.

أقلق إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي جماهير النصر والهلال حين فتح الباب أمام انضمام نجوم دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش لفريقه على سبيل الإعارة.