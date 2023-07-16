ماذا قال؟ إجابة غاضبة من كريستيانو رونالدو بعد سؤاله عن انضمام أوتافيو للنصر

النجم البرتغالي لم يصمت تجاه السؤال المزعج من أحد الصحفيين

أظهر كريستيانو رونالدو نجم النصر رد فعل غاضب للغاية عند سؤاله من أحد الصحفيين عن حقيقة انضمام موكله أوتافيو للفريق السعودي، وذلك عقب الفوز الودي الكبير على فارينسي 5-1 وديًا.

المصادر المتابعة تحدثت عن تواصل رونالدو مع نجم بورتو لمحاولة إقناعه بالانضمام للنصر، مشيرة إلى أن الفريق السعودي على استعداد لتسديد الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ40 مليون يورو لكن الخلاف حول طريقة الدفع.

رونالدو سُئل عن انضمام صاحب الـ28 عامًا لفريقه، فأجاب غاضبًا "الحديث يدور حول العديد من اللاعبين، أنا لا أتحدث لأنني لست وكيل لاعبين، يتحدثون عن 10-15 لاعبًا ولكن مازال ليس هناك أي أخبار. نحن بالتأكيد سندعم الفريق لكن لا يوجد أي أسماء واضحة بعد".

تابع "ما يُقال عن اقتراب أوتافيو من النصر كذب تمامًا، الإعلام يتحدث لكن لم يُحسم شيء بعد. نحن جميعًا نعلم أننا سنزيد من قوة الفريق، هذا واضح، لكن لا شيء مؤكد بعد".

يُشار إلى أن أوتافيو مرتبط بعقد مع بورتو يمتد لموسمين آخرين ويُعد أحد أفضل صناع اللعب في الدوري البرتغالي.