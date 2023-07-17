بعد رفض عرضه الأول .. محاولة جديدة من النصر لضم مدافع ميلان السابق

المدافع الجديد قادم بتوصية وطلب من المدرب لويس كاسترو

بديل ألفارو جونزاليس أحد أكثر الملفات سخونة في سوق انتقالات النصر السعودي، حيث رفض النادي تفعيل البند الموجود في عقد المدافع الإسباني لتجديده لموسم جديد ومازال يبحث عن معوضه.

المدرب لويس كاسترو اختار قائد بالميراس، جوستافو جوميز، ليُعوض جونزاليس، ليس فقط لقوته الدفاعية ومعرفته الجيدة به بل كذلك لإجادته ألعاب الهواء وإحراز الأهداف بالرأس وهو ما سيُضيف للنصر في الحالة الهجومية.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الفريق العاصمي قدم لنظيره البرازيلي عرضًا بقيمة 7 ملايين دولار للحصول على صاحب الـ30 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك العرض رُفض ورد بالميراس بطلب 15 مليون دولار للتخلي عن لاعبه.

الرياضية أوضحت أن النصر سيعود بعرض جديد خلال الساعات القليلة القادمة بهدف إنهاء الصفقة لصالحه خلال الأسبوع القادم وقبل انطلاق الموسم.

يُشار إلى أن جوميز نجم منتخب باراجواي سبق أن ارتدى قميص ميلان حين انضم له قادمًا من لانوس صيف 2016، لكنه لم يستمر سوى عامين غادر بعدها إلى بالميراس بالإعارة ثم البيع النهائي.