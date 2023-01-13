أخبار النصر اليوم | الشباب يفقد نجمه .. وجناح رونالدو الخيالي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 13 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق 13 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

ميسي ضد رونالدو وكلاسيكو الأرض .. السعودية تتصدر المشهد الرياضي في العالم

الأنظار تتجه نحو ملعب الملك فهد الدولي يوم الأحد القادم، عندما يلعب ريال مدريد مع برشلونة على لقب كأس السوبر الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

جول إنسايدر | 17 غرفة ومناظر خيالية .. رحلة داخل الجناح الملكي لرونالدو في الرياض

لأن الانطباعات الأولى تدوم، حرص نادي النصر السعودي على توفير أفضل تجربة ممكنة لكريستيانو رونالدو فور انضمامه إلى صفوف الفريق. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد .. والنادي يدعوه لمشاهدة الكلاسيكو

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على حضور تدريبات فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

الشباب يفقد بوبيندزا أمام النصر في الديربي

شهدت تدريبات نادي الشباب، إجراء المهاجم آرون بوبيندزا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي بالجري حول الملعب، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها.

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وبالتالي أصبح بوبيندزا خارج حسابات البرتغالي مورينو المدير الفني لفريق نادي الشباب، في ديربي الرياض أمام النصر.

Shahid