أخبار النصر اليوم | الانضباط تُعاقب نجم الدفاع، وقرارات جديدة من كاسترو بشأن مواجهة الاتحاد

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 مايو 2024.

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قرارات مهمة من كاسترو بشأن مواجهة الاتحاد

اتخذ لويس كاسترو المدير الفني للنصر قرارات مهمة قبل مواجهة الاتحاد في ختام دوري روشن السعودي مساء اليوم الإثنين.

المدرب قرر أولًا عدم إجبار اللاعبين على دخول المعسكر المغلق ليلة المباراة، بل منحهم الحرية للبقاء في المعسكر أو المغادرة إلى منازلهم والتجمع ظهر اليوم للاستعداد الأخير للقاء، وقد فضل الأغلبية الخيار الثاني.

كاسترو قرر كذلك إراحة عدد من النجوم الأساسيين استعدادًا لموقعة نهائي الكأس أمام الهلال وأبرزهم مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وديفيد أوسبينا.