"ضغط النصر يؤتي ثماره" .. حديث كاسيميرو يكشف رغبته في مجاورة رونالدو من جديد!

تطورات جديدة في صفقة كاسيميرو والنصر..

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"لا يستبعد لم الشمل مجددًا".. هكذا بدا البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المُقبل.

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وكان كاسيميرو قد تصرف بغرابة في ليلة تتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي، حيث غادر فجأة غرفة خلع الملابس، وسط احتفالات لاعبي اليونايتد، وخرج من ملعب ويمبلي.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن نادي النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم كاسيميرو من مانشستر يونايتد، ليجتمع شمل اللاعبين مجددًا بعد مسيرتهما مع ريال مدريد واليونايتد.

وأضاف التقرير أن كاسيميرو تحدث في عدة مناسبات، للمقربين منه، بأن مستقبله سيكون مرتبطًا بالدوري السعودي، وسينتظر في الوقت الحالي، معرفة موقف النادي بشأنه، علمًا بأن البرازيلي ليس سعيدًا تمامًا بدوره الحالي، وهو الذي أجبره على اللعب في مركز قلب الدفاع في معظم المباريات مع اليونايتد، وهو الأمر الذي لا يريده.

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يذكر أن رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيليكس دياز، قد كشف عن حديث كريستيانو رونالدو مع كاسيميرو، حيث أخطره قائد النصر برغبته في انضمامه إلى قلعة العالمي في الموسم المقبل.

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