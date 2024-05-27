النصر يرفض الاستسلام.. ويحرج أندية أوروبا بـ"عرض ثالث" لأسطورة ريال مدريد!

هل يقبل أسطورة الريال بالعرض النصراوي هذه المرة؟

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لا يزال نادي النصر، يواصل مساعيه للتعاقد رسميًا مع الإسباني فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، والمدير الرياضي الحالي لفريق ديبورتيفو شيفاز المكسيكي، خلال المرحلة المُقبلة.

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وذكرت شبكة Estadiodeportes أن نادي النصر يرفض الاستسلام، وقدّم عرضًا ثالثًا للاستفادة من خدمات هييرو، والذي لاقى بعض الانتقادات عن توليه المهمة مع شيفاز بأنه لم يكن على دراية بالكرة المكسيكية، إلا أنه حقق نتائج جيدة مع الفريق الذي وصل إلى نهائي بطولة ليجيا كلاوسورا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام تيجريس آونال، كما بلغ نصف النهائي، هذا الموسم، قبل الخسارة أمام أمريكا.

ورغم عدم الكشف عن العرض المالي من قِبل نادي النصر، إلا أنه يُتوقع التقدم بعرض مغرٍ للغاية، وسيتعين على نادي شيفاس بذل جهد كبير للاحتفال بأسطورة العملاق المدريدي، وبات النادي المكسيكي أمام خيار وحيد لبقاء مدربه الرياضي، وهو منحه المزيد من القوة والموارد لمشروعه الرياضي، في ظل صعوبة المنافسة ماليًا مع نادي كريستيانو رونالدو ورفاقه.

وأضاف التقرير أن النصر ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع فيرناندو هييرو، وأن هناك العديد من الفرق في قارة أوروبا، تطمح لانتزاع المدير الرياضي من نادي شيفاس.

ويتمسك بالنادي المكسيكي بأمل وحيد لبقاء هييرو، وهو التزام بكلمته، وعقده مع النادي، بقطع النظر عن المقابل المادي الذي تعرضه عليه الإدارة.

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ويمر نادي شيفاس بفترة إجازة، ويُنتظر عودة اللاعبين إلى مقر النادي مع بداية الشهر المقبل، لبدء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، فيما يستعد الفريق لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة، أمام سان خوسيه إيرثكويكس في 27 يوليو، ولوس أنجلوس جالاكسي في 4 أغسطس.

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