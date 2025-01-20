أخبار النصر اليوم | صفقة تبادلية محتملة مع الاتحاد ورغبة هيرفي رينارد تورط العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ20 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ20 يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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قرار اعتيادي أم إشارة للرحيل؟ .. ستيفانو بيولي "يباغت" نواف العقيدي قبل مباراة الخليج!

اتخذ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا يتعلق بالحارس نواف العقيدي، قبل مواجهة الخليج، في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. (طالع التفاصيل)

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"شاطر ولكن!" .. هاني الداود يكشف "طبيعة" نور الدين بن زكري التي تمنعه من تدريب النصر

لعل الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، هو أحد أكثر المدربين إثارة للجدل، بشأن تصريحاته مع النصر، والتي كان أبرزها المقولة المتداولة له، خلال ظهوره في أحد المؤتمرات الصحفية، بأن النصر لا يفوز عليه إلا بضربات الجزاء. (طالع التفاصيل)

دائم أم مؤقت؟ .. قرار مفاجئ من جورجينا بشأن أطفال كريستيانو رونالدو!

اتخذت جورجينا رودريجيز شريكة كريستيانو رونالدو العاطفية قرارًا مفاجئًا بشأن أطفال نجم النصر، لكنها لم تتحدث عنه وعن الدوافع خلفه وإن كان دائمًا أم مؤقتًا. (طالع التفاصيل)

GOAL

"صفقة برشلونة وحسم موقف الصحفي والغامدي" .. كواليس جديدة في ميركاتو الاتحاد وحقيقة "التبادل" مع النصر

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن كواليس ما يدور داخل نادي الاتحاد، فيما يتعلق بتحركات العميد في موسم الميركاتو الشتوي، بين حسم صفقة المواليد، ومصير أحمد الغامدي، لاعب وسط الفريق، وكذلك حقيقة عودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من رحلة الإعارة في بيرشكوت البلجيكي. (طالع التفاصيل)

"تاليسكا أخذ بذنب رونالدو" .. دعوة للأهلي للاستفادة بخدمات جناح النصر

مازال مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا معلقًا بين البقاء في النصر أو الرحيل إلى فنربخشه، وذلك في ظل الخلافات المالية بين الأطراف جميعًا وصعوبة التوصل لاتفاق، ووسط الحديث عن مدى صحة أو خطأ قرار النادي السعودي التخلص من جناحه البرازيلي قُدمت دعوة للأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب. (طالع التفاصيل)

نواف العقيدي يطالب بالرحيل لهذا النادي .. "رغبة رينارد" تضع النصر في ورطة!

تلقى نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عرضًا من أجل مغادرة الأول بارك، في فترة الميركاتو الشتوي، في ظل عدم نيله فرصة أساسية للمشاركة مع العالمي هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

"الهلال مثله والنصر بعيد عن الدوري" .. رسالة شديدة اللهجة ضد محاولات "التقليل" من الاتحاد

وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف، رسالة شديدة اللهجة، ضد محاولات البعض بالتقليل من فريق الكرة بنادي الاتحاد، باعتباره منافسًا على البطولات خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)