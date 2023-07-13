أخبار النصر اليوم | اعتراف لاعب يفضح إدارة العالمي وضحية جديدة لكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ13 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"اللوبي الأزرق يحكم" .. طلب عاجل بالتحقيق في أكبر مؤامرة ضد النصر!

"النصر يتعرض لمؤامرة من اللوبي الأزرق".. هكذا يقول عدد من الإعلاميين المنتمين إلى نادي النصر، وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

النصر يفتح خزائنه لـ"ميسي إيطاليا" .. تفاصيل العرض الضخم

يعمل نادي النصر حاليًا، على حسم صفقة إيطالية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

لعب في الهلال والنصر .. الاتحاد ينافس الأهلي على "جوهرة السعودية" الجديدة

دخل الاتحاد والأهلي، في منافسة شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، على أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

لاعب يريده كريستيانو رونالدو .. "التقسيط" يهدد النصر بخسارة صفقة جديدة

لا يزال نادي النصر، يعمل على ضم عددٍ من النجوم العالميين، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"أحدهما كان حلمًا للهلال" .. كاسترو يطلب ثنائي الدوري البرازيلي في النصر

بطلب شخصي من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، يحاول نادي النصر، التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم الدوري البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

بعد الانقلاب البرازيلي ضد كريستيانو رونالدو .. ماذا قال رئيس بوتافوجو؟

منذ أيام عديدة، وجماهير نادي بوتافوجو البرازيلي، تهاجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي؛ بسبب دوره الكبير، في خطف المدير الفني لويس كاسترو، من فريقهم. (طالع التفاصيل)

النصر ضحيته الجديدة .. كريستيانو رونالدو "يخرق" كل سفينة يركبها!

لا تتعجب، فهذا ما يحدث مع كريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة، أصبح خطواته تشكل لعنات للفرق التي ينضم لها. (طالع التفاصيل)

فينسنت أبوبكر يفضح النصر بـ"اعتراف صادم" لأول مرة!

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، سرًا خطيرًا "لأول مرة"، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (طالع التفاصيل)

"بعضها جيد والآخر سيئ" .. مفاجآت قانونية في عقوبة منع النصر من التعاقدات

لا حديث بين جماهير نادي النصر حاليًا، إلا على قرار حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو يرد على غضبه من النصر .. صورة تكشف الحقيقة

منذ عدة أيام، وأخبار تتردد بشأن غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من نادي النصر وإدارته؛ بسبب العمل غير الجيد، في سوق الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"أمي تلعن النصر" و"الهلال يظن أنه يمن عليّ" .. نجوم فضحوا أنديتهم من وراء الأموال!

ما تتناقله الصحف العالمية عن النصر حاليًا والقضايا المالية المقامة ضده، ليس بالفضيحة كما يظن البعض، فهناك ما أكثر من ذلك. (طالع التفاصيل)

فتش عن إبراهيم .. "اللهو الخفي" الذي فتح أبواب السخرية على الهلال والنصر

في عام ونصف فقط، تحوّل اسم "إبراهيم"؛ ليصبح الأشهر في الوسط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع المنافسة الشرسة بين ناديي الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)