فتش عن إبراهيم .. "اللهو الخفي" الذي فتح أبواب السخرية على الهلال والنصر

اسم تحوّل إلى حديث الشارع الرياضي السعودي!

في عام ونصف فقط، تحوّل اسم "إبراهيم"؛ ليصبح الأشهر في الوسط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع المنافسة الشرسة بين ناديي الهلال والنصر.

قصة إبراهيم مع الوسط الرياضي السعودي، بدأت في يناير 2022؛ بعد حصول نادي النصر، على توقيع النجم الدولي محمد كنو، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع الزعيم الهلالي.

كنو وعلى الرغم من توقيعه للنصر؛ إلا أنه تراجع وجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة 3 سنوات إضافية، حتى 30 يونيو من عام 2026.

لم يصمت مسؤولو العالمي بالطبع، وقاموا بـ"التحرك قانونيًا" ضد الهلال وكنو، ليحصلوا على عدة أحكام؛ وهي: "تعويض مالي بقيمة (20 مليون ريال)، وإيقاف اللاعب (6 أشهر)، وحرمان الزعيم من التعاقدات (فترتين)".

بيان نادي النصر.. وسخرية عشاق الهلال

أثناء القضية.. أصدر نادي النصر، العديد من البيانات، جميعها تضمنت اسم اللاعب الثلاثي "محمد إبراهيم كنو"؛ وهو ما فتح أبواب من السخرية على قلعة العالمي.

الهلاليون كانوا يسخرون من النصراويين، بأنهم تعاقدوا مع لاعب مغمور باسم "محمد إبراهيم"؛ في إشارة إلى فشل قلعة العالمي، في خطف نجمهم الكبير كنو.

وظل الإعلاميون المنتمين لنادي الهلال، يرددون في وسائل الإعلام المختلفة، اسم "محمد إبراهيم"، في كل مرة يتحدثون فيها عن فشل النصر، في خطف واحد من أهم النجوم على الساحة الرياضية السعودية.

هذه النغمة الساخرة، لم تنتهِ إلا بتراجع مستوى اللاعب والفريق الأزرق، واتضاح تأثير عقوبة حرمان النادي من التعاقدات "فترتين"، والتي جاءت نتيجة قضية توقيع كنو للنصر.

انقلب السحر على الساحر .. النصر يسخر من "إبراهبم" الهلال

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بعد فترة صمت وهدنة.. عاد اسم "إبراهيم"، ليظهر على الساحة الرياضية السعودية مجددًا، وبالتحديد بعد تعاقد الزعيم الهلالي، مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جيسوس عاد إلى ناديه السابق الهلال، بعد أن كانت كل التقارير تؤكد على توليه تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ حيث قيل إنه اختار الفريق الأزرق، بعد جلسه مع أحد الوزراء السعوديين.

رد المدير الفني البرتغالي، على هذه الشائعات، خلال حواره مع المركز الإعلامي لنادي الهلال؛ قائلًا إنه لم يجلس مع أي وزير، حيثأخبر شخص يدعى "إبراهيم"، بأنه يريد العودة إلى الزعيم، واستكمال مشواره مع الفرق، بدلًا من تدريب الأخضر والمنتخبات.

"إذًا.. من هو إبراهيم؟!"، حتى الآن لا يعرف أحد من هذا الشخص، الذي تحدث معه جيسوس؛ حيث يزعم البعض بأنه إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأيًا كان هوية "إبراهيم" الذي تحدث عنه جيسوس؛ فإن إعلاميي النصر وجماهيره، لم يفوتوا الفرصة للانتقام والسخرية من الهلال ومديره الفني البرتغالي.

واعتبر النصراويون، أن إبراهيم؛ هو نفس "اللهو الخفي" الذي يساعد الهلال دائمًا، للتتويج بالبطولات والصفقات، والذي منع إصدار قرار حرمان الفريق الأول، من المشاركة في دوري أبطال آسيا "عامين"، على خلفية أحداث فيروس "كورونا"، عام 2020.

وبالتأكيد.. لن تكون قصة إبراهيم، هي الأخيرة بين الهلال والنصر؛ حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المزيد من الأحداث المثيرة، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.