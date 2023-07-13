لاعب يريده كريستيانو رونالدو .. "التقسيط" يهدد النصر بخسارة صفقة جديدة

ضربة جديدة في ميركاتو نادي النصر الصيفي

لا يزال نادي النصر، يعمل على ضم عددٍ من النجوم العالميين، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر لم يحسم سوى صفقة وحيدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "أبولا"، قدّم مسؤولو العالمي، اقتراحًا جديدًا إلى نادي بورتو البرتغالي؛ لحسم صفقة صانع الألعاب أوتافيو، خلال الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، اقترح دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوتافيو بـ"الكامل"، والذي يُقدر بـ40 مليون يورو؛ لكن بـ"التقسيط" على عدة دفعات.

وأعلنت رفض العملاق البرتغالي، هذا الاقتراح؛ على الرغم من أن اللاعب، يريد الانتقال إلى نادي النصر، الذي عرض عليه عقدًا لمدة 3 مواسم، وراتبًا سنويًا يُقدر بـ15 مليون يورو.

وشددت الصحيفة، على أن أوتافيو، يرى أن الانتقال إلى النصر، فرصة لا يُمكن أن يفوتها، بالإضافة إلى رغبته القوية في مشاركة غرفة الملابس، مع مواطنه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي قيل إنه مؤيد للصفقة بقوة.