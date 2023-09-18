أخبار النصر اليوم | استقبال أسطوري في إيران .. وإصابة ثنائي الأهلي قبل الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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"ماني قادم لكم 😂" .. نجم النصر يُعلق على استقبال الإيرانيين "الجنوني" لرونالدو

لم يكن في مخيلة أحد ذلك الاستقبال "الجنوني" من جانب الشعب الإيراني لبعثة النصر ونجمه كريستيانو رونالدو اليوم في العاصمة طهران، والذي جعل السنغالي ساديو ماني يُعلق عليه بالسخرية من نفسه (طالع التفاصيل).

لافتات وهدية ثمينة والأسطورة في الاستقبال .. حُمى النصر ورونالدو تجتاح إيران!

وصلت بعثة النصر إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة برسبوليس في أولى مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

"الشيخ رونالدو" .. نجم النصر يستعد للمشاركة في اليوم الوطني للسعودية

يستعد الشعب السعودي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة في الـ23 من سبتمبر القادم، لكن يبدو أن نجم النصر كريستيانو رونالدو بدأ استعداداته مبكرًا (طالع التفاصيل).

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أخبار مقلقة حول إصابة العمار والمجحد وموقفهما من مواجهة النصر

أجرى ثنائي الأهلي، عبد الله العمار ومحمد المجحد، فحوصات طبية بالأشعة لموضع إصابتهما خلال مواجهة التعاون يوم أمس، وقد أظهرت النتائج أخبارًا مقلقة حول موقفهما من مواجهة النصر المرتقبة (طالع التفاصيل).

اتحاد كرة القدم يحسم الجدل بشأن زيادة أجانب الدوري السعودي في يناير

يتحدث الإعلام كثيرًا في الآونة الأخيرة عن إمكانية زيادة عدد الأجانب المسموح لأندية دوري روشن قيدهم خلال انتقالات يناير القادمة، وقد سُئل إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن ذلك وقدم إجابة حاسمة تمامًا (طالع التفاصيل).

ليس ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو .. الذكاء الاصطناعي يحسم معركة الأفضل في التاريخ

حسم الذكاء الاصطناعي أخيرًا معركة الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعدما احتدمت المناقشات حول أحقية كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب "الماعز" أو ما يعرف بالإنجليزية "G.O.A.T" والتي تأتي اختصارًا لجملة "Greatest Of All Time" (طالع التفاصيل).

سخرية من رونالدو؟ الكشف عن سر تقليد احتفال كريستيانو في كأس العالم للرجبي

أكد لويس ريس زاميت جناح منتخب ويلز للرجبي أنه لم يقصد إثارة غضب مشجعي البرتغال عبر تقليد احتفال كريستيانو رونالدو في كأس العالم للرجبي 2023 (طالع التفاصيل).

سباق الأفضل في الدوري السعودي | صدارة نصراوية، ونجم واحد يحمل راية السعوديين

استمرارًا مع السباق الذي يطل عليكم عقب نهاية كل جولة من دوري روشن السعودي، نواصل تقديم سادس حلقاته، حيث أفضل 10 لاعبين على مدار الموسم (طالع التفاصيل).

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