أخبار النصر اليوم | استبعاد 3 أجانب من مواجهة أحد، والعنصرية تُغضب جدة

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انضمام عدد كبير من اللاعبين العالميين إلى أندية دوري روشن السعودي، ولكنهم لم يسلموا من السخرية والتقليل.

تنطلق اليوم الأحد، مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط جدل كبير يصاحب مباريات الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

رغم روعة تسديدة أندرسون تاليسكا للنصر في مرمى الأهلي خلال قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إلا أنها تُواجه تحديًا صعبًا ومنافسة شرسة على لقب هدف الأسبوع.