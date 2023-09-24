أخبار النصر اليوم | استبعاد 3 أجانب من مواجهة أحد، والعنصرية تُغضب جدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 سبتمبر 2023
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استبعاد رونالدو وزميله من مواجهة النصر وأحد
قرر المدرب لويس كاسترو استبعاد الثلاثي، كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام، من رحلة جدة لمواجهة أحد في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم غدٍ الإثنين، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.
ويأتي قرار المدرب البرتغالي بهدف إراحة اللاعبين الثلاثة بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباريات الأخيرة.
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الإساءة تجاوزت كل الحدود! .. "العنصرية" تفجر ثورة غضب في جدة عقب كلاسيكو النصر والأهلي
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دهس بالأقدام وتقليل من نيمار ورونالدو .. نجوم العالم في دوري روشن تحت مقصلة "الطقطقة"
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"يريدون دفع الرواتب من جيوب الجماهير!" .. أسعار تذاكر مباريات كأس الملك تثير الجدل
تنطلق اليوم الأحد، مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط جدل كبير يصاحب مباريات الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.
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