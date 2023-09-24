"يريدون دفع رواتب اللاعبين من جيوب الجماهير!" .. أسعار تذاكر مباريات كأس الملك تثير الجدل

كأس خادم الحرمين الشريفين ينطلق وسط جدل كبير..

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ينطلق اليوم الأحد، مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط جدل كبير يصاحب مباريات الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

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الزعيم يفتتح مباريات الكبار غدًا الإثنين بمواجهة الجبلين، ثم يلتقي النصر بأحد، وبعد غدٍ الثلاثاء يحل الأهلي ضيفًا على العين، والخلود يستضيف الاتحاد.

واستغلت كافة الفرق تسلح الرباعي الكبير بنجوم عالميين، وإقبال الجماهير على متابعتهم عن قرب من المدرجات، لرفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ به.

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وتتراوح تذاكر الدرجات الموحدة للأربع مباريات ما بين 150 لـ207 ريال، وهو ما أثار الجدل بين الجماهير المعترضة..

أحدهم كتب غاضبًا: "يبدون يدفعون رواتب اللاعبين من ظهورنا"، فيما علق آخر: "172!!! ليه بحضر نهائي الأبطال!"، بينما أضاف ثالث: "سلامات وآخر الشهر كمان ومع الجبلين والخلود والعين، والله لو الحارس خالي والظهير عمي ورأس الحربة جدي ما دفعت هالسعر".

يذكر أن هذه النسخة تشهد عودة الأهلي بعدما غاب عن النسخة الماضية، في ظل منافسته في دوري يلو للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وتوج الفيحاء بطلًا لآخر نسخة من الكأس الغالية بعد هزيمته للهلال في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

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