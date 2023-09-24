الإساءة تجاوزت كل الحدود! .. "العنصرية" تفجر ثورة غضب في جدة عقب كلاسيكو النصر والأهلي

سقوط الأهلي برباعية أمام النصر دفع البعض للتجاوز بطريقة فاقت حدود المقبول بكثير..

SHAHID

أحيانًا تخرج كرة القدم عن إطار الروح الرياضية والسخرية "الطقطقة" المباحة، ليصل الأمر لانحطاط أخلاقي يتجاوز كل الحدود، وهو ما حدث عقب كلاسيكو النصر والأهلي الأخير.

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العالمي حقق الفوز أمام الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، أول أمس الجمعة.

هذه المباراة هي أول مواجهة للفريق الجداوي أمام الكبار خلال الموسم الجاري بعد عودته من دوري يلو للدرجة الأولى، الذي شارك به الموسم الماضي، ويبدو أن هذا ما دفع البعض للتطاول بصورة غير مقبولة.

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المشجع النصراوي الشهير "ابوانفنيتي" خرجت لـ"الطقطقة" عقب اللقاء، عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، فنشر صورة "كلب" في قبضة رجال الأمن، مرفقًا الصورة بتعليق: "جدة كدا أهل..."، في إشارة للأهزوجة الشهيرة "جدة كدا أهلي وبحر".

هذه التغريدة أثارت استياء الكثيرين الذين طالبوا المسؤولين بالتحرك سريعًا لمحاسبته، لتجاوزه في حق أهل مدينة جدة بالكامل، تحت وسم "أبوانفنيتي يسيئ للأهلي"..

أحدهم كتب: "هذا المغرد يتجاوز جميع الحدود وكل الخطوط كيف يصف جدة وأهلها بهذا الوصف الغير لائق يجب من وقفة حاسمة حازمة قانونية من ادارة الاهلي تجاه هذا المتجاوز لابد من ردعه بالقانون لننعم ببيئة صحية بعيدا عن ملوثات وعفن البصر ثقافة ضحلة تحتاج إلى إعادة توجية"، وأضاف آخر: "جدّة مدينة فيها رجال وعائلات لهم الاحترام و التقدير و ذو اخلاق عالية الموضوع مش اهلاوي او اتحادي بالعكس بإذن الله ان الجميع وجه مشرّف لمدينة جدة ، ولكن الاساءة لمدينة بأكملها غير مقبول ابداً"، فيما علق ثالث: "جده كذا ؟ مدينه كامله بسكانها مدينه من عهد الرسول عليه افضل الصلاة و التسليم توصف بهذا الشكل المقزز، هل يعي ما يقول ؟ وعشان ايش ؟ عشان كوره، اتمنى من ادارة الأهلي ان ترفع قضية ضده مع ارسال نسخه الى امارة المنطقه وعدم السكوت عنه".

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، فيما يحل النصر خامسًا بنفس الرصيد من النقاط، لكن متفوقًا على الراقي بالأهداف.

SHAHID