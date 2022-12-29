أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يريد راموس .. والهلال يحسم صفقة ميسي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022:

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن نادي النصر يحاول إقناع سيرخيو راموس بالانضمام إلى "العالمي" في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل، ليكون هو الصفقة التالية لكريستيانو رونالدو. (اقرأ التفاصيل)

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن مغادرة وفد رفيع المستوى من نادي النصر، من الرياض إلى تركيا ثم إلى مدريد من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

أكد ريناتو جاوشو مدرب نادي جريميو البرازيلي، على أنه تواصل بالفعل مع ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، من أجل الانضمام لفريقه، مشيرًا إلى أن المشكلة التي يقع فيها النادي السعودي هي التي تعطل الصفقة. (اقرأ التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان الشهير بـ"ملك التوقعات"، عن آخر تطورات صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وعن موعد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال. "اقرأ التفاصيل"

أكدت صحيفة "الرياضية" أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، قرر إعادة البرازيلي برونو هنريكي لتشكيل الفريق خلال مباراة أبها المقبلة.

سانتو يريد أن يعتمد على هنريكي، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، سلامته من الإصابة التي تعرض لها.

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن محمد العويس حارس مرمى الهلال، يسعى لفسخ تعاقده مع الزعيم، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء. "اقرأ التفاصيل"

Shahid