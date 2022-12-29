بطريقة سينيمائية .. وفد النصر يطير إلى مدريد لإنهاء صفقة رونالدو

إدارة النصر تسافر إلى مدريد بطريقة غير معتادة!

Shahid

تحرك وفدًا من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نحو العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إنهاء صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات المقبلة.

ويريد نادي النصر حسم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف العالمي بالنجم البرتغالي المخضرم.

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وكشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن مغادرة وفدًا من نادي النصر، من الرياض إلى تركيا ثم إلى مدريد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "غادرت بالأمس طائرة من الرياض إلى تركيا ومن ثم مدريد، وتواجد فيها مسلي آل معمر رئيس النصر، وعبد الله التركي مدير الاحتراف بالنادي".

وواصل: "ومعهما شخصية ثالثة مسؤولة في النصر، سبق لها المغادرة إلى فرنسا وقت التفاوض مع جارسيا، ولم يجلس أحدهم بجانب الآخر خلال الرحلة".

Shahid