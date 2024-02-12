أخبار الأهلي اليوم | تهديد فرنسي للراقي وجمهور "قلعة الكؤوس" يخذل ناديه وسط الكبار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ12 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ12 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الصدمات تتوالى .. باريس سان جيرمان يهدد بـ"خطف" صفقة الأهلي العالمية بمبلغ جنوني

بات النادي الأهلي السعودي، مهددًا بخسارة صفقة عالمية جديد، ضمن خطته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

الرئيس التنفيذي يباشر عمله

باشر البريطاني رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي الجديد للأهلي، عمله اليوم، بعدما كان قد وصل لجدة صباحًا.

جورلي يتمتع بخبرات إدارية واسعة في عالم كرة القدم تزيد عن 25 عامًا، عمل خلالها في أندية إنجليزية مختلفة.

ويسعى الأهلي من وراء التعاقد مع البريطاني لمواكبة مسيرة التحول في القطاع الرياضي، ضمن رؤية السعودية 2030.

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جمهور الأهلي يخذل فريقه

خذل جمهور الأهلي فريقه في النصف الأول من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي، إذ أنه الأقل حضورًا من بين جماهير الرباعي الكبير.

رابطة الدوري السعودي نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عدد الحضور الجماهيري في النصف الأول من الموسم، إذ جاء الراقي في المركز الرابع (175.443 متفرج)، خلف الهلال (268.419)، النصر (182.669)، والاتحاد (178.832).

اللاعبون يحتفلون مع كيسييه

حرص لاعبو الأهلي على التجمع حول مأدبة العشاء مساء اليوم، بعد نهاية المران، استعدادًا لمواجهة الأخدود في 16 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن.

وخلال التجمع، تواصل الجزائري رياض محرز مع زميله الإيفواري فرانك كيسييه، ليبعث له اللاعبون تهنئة جماعية، بعدما توج بالأمس مع منتخب بلاده بطلًا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 بالفوز أمام نيجيريا (2-1).

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