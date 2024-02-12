الصدمات تتوالى .. باريس سان جيرمان يهدد بـ"خطف" صفقة الأهلي العالمية بمبلغ جنوني

ضربة جديدة لخطط النادي الأهلي..

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بات النادي الأهلي السعودي، مهددًا بخسارة صفقة عالمية جديد، ضمن خطته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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وخلال اليومين الماضيين.. خسر الأهلي تقريبًا، صراع التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، ومتوسط الميدان البولندي بيوتر زيلينيسكي، اللذين اتفقا مع نادي إنتر الإيطالي؛ للانضمام إليه في الصيف القادم "مجانًا".

واليوم.. أعلنت صحيفة "La Repubblica"، دخول المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي، والذي يُعد هدفًا كبيرًا للأهلي، اهتمامات فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بـ"قوة".

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الفريق الباريسي، اختاروا أوسيمين والبرتغالي رافائيل لياو، نجم نادي ميلان الإيطالي؛ لضم أحدهما بدلًا من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى امتلاك المهاجم النيجيري، شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي يُقدر بـ130 مليون يورو، بينما إذا أراد باريس سان جيرمان "ضم" لياو؛ سيكون عليه دفع مبلغ يقترب من 175 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اسم فيكتور أوسيمين، ارتبط في البداية بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، قبل أن يتجه الأخير إلى خيار المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ليدخل الأهلي في صفقة النجم النيجيري بقوة، ويجعله الهدف الأساسي له.

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