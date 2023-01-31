أخبار الأهلي اليوم | تبرعات بـ11 ألف وجمهور الراقي يرد على ملاسنات الاتحاديين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ31 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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موسيماني يُحدد شرط مشاركة أمارال في مباراة الأهلي والأخدود

لم يلعب ماركوس أمارال مهاجم الأهلي الجديد أي مباراة مع الفريق بعد رغم انضمامه له منذ ما يقرب أسبوعين، والسبب يعود لعدم جاهزيته من الناحية البدنية. (طالع التفاصيل)

فيديو | "أهانك فكفاك ذلًا" .. جمهور الأهلي يوجع الاتحاديين في احتفالات التتويج بالسوبر

رغم أن الأهلي لم يكن طرفًا في كأس السوبر السعودي هذا العام ورغم أن المنافسة بينه وبين الاتحاد على الألقاب غائبة منذ سنوات إلا أن كلاهما لا ينسى مضايقة الآخر في أي مناسبة تطرأ. (طالع التفاصيل)

نفاد تذاكر مواجهة الأخدود

نفدت تذاكر مواجهة الأهلي والأخدود، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري يلو.

لم تمر 24 ساعة على طرحها عبر منصة "مكاني" إلا وانتهت بالكامل، في ظل رغبة الجماهير الأهلاوية في دعم فريقها، المتصدر لجدول الترتيب.

تبرعات للجماهير

أقدم عدد من رجالات الأهلي بالتبرع بعدد من التذاكر للجماهير الراغبة في حضور المباراة المقبلة أمام الأخدود، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل قام بالتبرع بـ10 آلاف تذكرة، بينما تبرع سالم الأحمدي؛ المدير السابق للمركز الإعلامي للأهلي، بألف تذكرة.

وثمنت إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ مبادرات الثنائي، متوجهة بالشكر لهما، لدعمهم للحضور الجماهيري للمباريات.

انتظام ميليسي في التدريبات

انتظم الوافد الجديد للأهلي نيكولاس ميليسي في مران الراقي اليوم، بعد وصوله لجدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأخر وصول اللاعب لجدة خلال الأيام الماضية، في ظل عدم حصوله على تأشيرة دخول المملكة.

المريسل يدعم الأهلي

أعلن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل دعمه للأهلي، واصفًا من تطاولوا عليه بعد هبوطه لدوري يلو بـ"الأقزام".

وأكد المريسل أن الأهلي يبقى كبيرًا بغض النظر عن الدوري الذي ينشط به.

Shahid